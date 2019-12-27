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ve eşi çalışan 2 çocuklu ne kadar ödemesi alacak? 2 çocuklu ödemesi kaç TL?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan 2020 ödemeleri belli oldu. Türkiye’de çalışan çalışmayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ücretler Resmi Gazete’de yayınlandı. Bunun akabinde ‘’ ve eşi çalışan 2 çocuklu ne kadar AGİ ödemesi alacak?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz olmak üzere farklı ücretler alacak olan vatandaşlar haricinde ödenen asgari geçim indiriminin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki 2 çocuklu ne kadar AGİ ödemesi alacak? İşte, Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan ve bekar, evli ve çocuk sayısına göre değişen AGİ ücretleri…

Giriş Tarihi: 27.12.2019 19:34
Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ne kadar AGİ ödemesi alacak? 2020 AGİ Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ödemesi kaç TL?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından 2020 yılında asgari geçim indiriminin () de ne kadar olacağı belli oldu. Türkiye'de 7 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren , bekar, çalışan ve çalışmayan ücretleri tablosu Resmi Gazete'de yayınlandı. Kişinin aldığı maaşa ve evli bekar durumuna göre farklılık gösteren ücretler haberimizde yer alıyor. Bilindiği üzere Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. Peki 2 çocuklu ne kadar AGİ ödemesi alacak? 2020 kaç TL?

EVLİ VE EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU NE KADAR AGİ ÖDEMESİ ALACAK?

Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından çalışanları yakından ilgilendirecek soru yanıtını buldu. Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ne kadar AGİ ödemesi ne kadar alacak? İşte ayrıntılar...

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Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ne kadar AGİ ödemesi alacak? 2020 AGİ Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ödemesi kaç TL?
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