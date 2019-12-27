Asgari ücretin açıklanmasının ardından 2020 yılında asgari geçim indiriminin (AGİ) de ne kadar olacağı belli oldu. Türkiye'de 7 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren evli, bekar, çalışan ve çalışmayan 2020 AGİ ücretleri tablosu Resmi Gazete'de yayınlandı. Kişinin aldığı maaşa ve evli bekar durumuna göre farklılık gösteren ücretler haberimizde yer alıyor. Bilindiği üzere Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. Peki Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ne kadar AGİ ödemesi alacak? 2020 AGİ Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ödemesi kaç TL?

EVLİ VE EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU NE KADAR AGİ ÖDEMESİ ALACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından çalışanları yakından ilgilendirecek soru yanıtını buldu. Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ne kadar AGİ ödemesi ne kadar alacak? İşte ayrıntılar...