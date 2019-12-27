Güven endeksleri 1.5 yılın zirvesinde

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BUGÜN NELER OLDU

dengelenme sürecinin sağlıklı ilerlemesi, faiz indirimleri ve geleceğe yönelik beklentilerin iyileşmesi, hizmet, perakende ve inşaat başta olmak üzere sektörel güven endekslerini son 1.5 yılın zirvesine çıkardı. Hizmet sektörü güven endeksi aralıkta 93.2 ile son 20 ayın zirvesini gördü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi aralıkta 102.6'ya çıkarak, Mart 2018'deki seviyesine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi de kur ataklarının başladığı Ağustos 2018 seviyesine ulaştı. Ağustos 2018'de 68.8 seviyesinde olan endeks, faiz ve enflasyondaki yükselişin etkisiyle 49.8'e kadar gerilemişti. Bu seviyeden toparlanmaya başlayan inşaat sektörü güven endeksi aralıkta 17 ayın en yüksek noktası olan 68.9'a çıktı.