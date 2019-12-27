Komşuda turizm ve sanayi atağı

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Türkiye, Bulgaristan'ın ilk beş ticaret ortağı arasında. Bulgaristan'ın dış ticaretinde Türkiye'nin payı yüzde 8 oranında. Ülkedeki toplam Türk yatırımları 2 milyar dolar civarında. İki Türk sermayeli bankanın yanı sıra Bulgaristan'da irili ufaklı yaklaşık bin 500 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Türk müteahhitlik firmaları tarafından tamamlanan ve devam eden projelerin tutarı ise 1.2 milyar doları buluyor.Bulgaristan'daki 3 farklı Türk- Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası'nı (Sofya, Filibe, Şumlu) bir araya getiren çatı kuruluşu niteliğindeki Türk- Bulgar İşadamları Dernekler Birliği 29 Ekim 2012 tarihinde kuruldu. Filibe ise Türk yatırımlarının önemli şehirlerinden. Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, City Otel bünyesindeki City Chef Restoran'ın açılışında SABAH'ın sorularını yanıtladı. Ergani, Türkiye ile Bulgaristan arasında ticari ilişkilerin hızla geliştiğini, aynı zamanda karşılıklı olarak yatırımların da arttığını dile getirdi. Bulgaristan'a yapılan yatırımların ağırlıklı olarak otomotiv yan sanayi ve turizm alanında olduğunu söyleyen Ergani, "Şu ana kadar yapılan çok büyük yatırımlar da var. Örneğin Şişecam yatırımı 800 milyon dolara kadar çıktı. Hem ticarette hem ekonomideki bu gelişmeler iki ülkenin halklarının birbirlerini daha iyi tanımasına vesile oldu ve aynı zamanda ön yargıları da bitirdi. Şu anda Türkiye'ye ve Türklere bakış eskiye kıyasla çok çok daha iyi. Karşılıklı olarak sınırda gidiş gelişler iki ülkenin ilişkilerini çok daha iyi pozisyona getirdi" diye konuştu. Türkiye'nin yatırım açısından ülkede üst sıralarda bulunduğunu da belirten Ergani, "Almanya Bulgaristan'da yabancı yatırım olarak ilk sırada. İkinci sırada Avusturyalılar geliyor. Türkiye ise üçüncü büyük yatırımcı ülke konumunda. Avrupa'ya daha rahat mal satmak isteyen Türk firmaları, burası AB üyesi olduğu ve yakın olduğu için Bulgaristan'ı tercih ediyor. Aynı zamanda Doğu-Batı koridorunda tam geçiş ülkesi olduğu için de burada yatırımı tercih ediyorlar. Bunun yanında Bulgaristan hükümetinin verdiği teşvikler ve yüzde 15 vergi dilimi de yatırımların buraya gelmesine en önemli sebeplerden" ifadelerini kullandı. Türk firmalarının Bulgaristan'a yatırım yapmasındaki bir diğer neden de yatırımlarını çeşitlendirerek kur riskini azaltmak. İki ülke arasında ticaret hacmi 5 milyar dolar sınırını aşarken dengeli seyrediyor. Türkiye'nin ihraç ürünleri arasında petrol ve mineralli yağlar, bakır ve hurdalar, otomobiller ve diğer taşıtlar, tel ve kablolar, plastik ve plastikten eşyalar, örme mensucat gibi ürünler ön plana çıkıyor. Bulgaristan'dan ithal edilen ürünler arasında ise bakır izole kablolar, elektrik enerjisi, ayçiçek tohumu, yolcu taşımacılığında kullanılan motorlu araçlar, kauçuktan borular/hortumlar ve çinko ağırlıkta.2018'de 2 milyon 387 bin Bulgar turist ziyaret etti. Bu rakam içinde sınırdan günübirlik gelip alışveriş yapanların sayısı azımsanamayacak düzeyde. Örneğin Bulgar turistlerin, son yıllarda gözde şehirlerinden Edirne'de Ticaret ve Sanayi Odası'nın açıkladığı verilere göre, ilk 10 ayda 920 bin Bulgar turist gelmiş durumda. Bu rakamlar dışında nitelikli turist sayısında da artış var. Bulgaristan'dan gelenler Türkiye turizminin ana şehirlerine giderken, Türkiye'den gidenler de özellikle kayak turizminin gelişmiş olduğu yerleri tercih ediyorlar. Bulgaristan'ın Avrupa'daki önemli kayak merkezlerine ev sahipliği yaptığını söyleyen Koşukavak Turizm'in sahibi Rıfat Yakupoğlu, uluslararası standartlarda 12 kayak merkezi bulunduğunu vurguladı. Yakupoğlu, "Kalitesi ve fiyatlarıyla Türk turistleri Bansko, Pamporovo ve Borovets'i tercih ediyor. 2015 'de 4 bin 400 olan Türk turist 10 bini geçmiş durumda" dedi. Avrupa genelindeki en ucuz kayak merkezleri ise Borovets ve Bansko oldu. Sofya'ya 1 saat uzaklıktaki Borovets kapasite bakımından küçük olduğu için Bansko daha fazla tercih ediliyor. Bir kişinin bir hafta ortalama konaklama ve kayak ekipmanları ve yemekleri 530 euro'dan başlıyor. Bu rakam Fransa ve İsviçre'de 4-5 katına kadar çıkabiliyor. İstanbul'dan 567 kilometre uzaklıktaki Bansko'ya otobüsle 7 saatlik bir yolculuk veya uçakla Sofya'ya ulaştıktan sonra iki saatlik bir yolculukla ulaşılabiliyor. THY'nin Soyfa'ya sabah, öğle, akşam haftada 21 seferi bulunuyor. Rıfat Yakupoğlu, Bulgaristan'da kayak turizmin yanı sıra kültür ve gastronomi turlarına da ilginin arttığına dikkat çekti.