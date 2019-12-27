TOSFED'den "Türkiye'nin Otomobili"ne destek

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu proje ile 60 yıllık hayali gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere, tüm emeği geçenleri kutlayarak, "Türkiye'nin Otomobili'nin 'yeniliğe yolculuk' sloganıyla tüm dünyaya açılacağına olan inancımızla, şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Üçlertoprağı, bu projenin diğer büyük otomotiv markaları gibi motor sporları arenasında boy göstererek daha da prestij kazanması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek, "Milli sporcularımızla birlikte TOGG'un hizmetinde olduğumuzu bildiriyor, bilgi birikimimizle Türkiye'nin bu önemli projesine katkı sunmak için heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.