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Türkiye’den ’a elektrik

ile terör örgütü /'den temizlenen ’da Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından elektrik tesislerinde onarım işlemleri devam ediyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.12.2019 15:08

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan alınan Suriye'nin Rasulayn'da hayatın normale dönmesi amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gerekli tesislerde onarım işlemleri gerçekleştirerek, ilçeye elektrik verilmesini sağladı. Onarım işlemlerinin ardından sokaklar aydınlatılırken, evlerde elektrik kullanımı başladı.
İlçede hayatını normale dönme çalışmaları kapsamında bölgede çalışmalar sürüyor. Terör örgütü PKK /YPG bölgeden ayrılmadan önce elektrik tesislerine düzenlediği saldırılar ve yerleştirdiği mayınlarla zarar vermişti.

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Türkiye’den Rasulayn’a elektrik
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