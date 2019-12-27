Türkiye’nin 60 yıllık rüyası yerli otomobil TOGG bugün tanıtılıyor

Nefesler tutuldu bugün saat 14.30'da gerçekleşecek törene çevrildi. 1958'den bu yana Türkiye'nin her seferinde yarıda kalan yerli otomobil rüyası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarıyla gerçeğe dönüşüyor. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek törenle yüzde 100 elektrikli C-SUV modeli Türkiye'nin otosu görücüye çıkacak. İlk test sürüşünü de Başkan Erdoğan'ın yapması bekleniyor.



2022'DE PİYASAYA ÇIKACAK

Bugün Bursa-İstanbul-Kocaeli hattında olması beklenen üretim yerinin de açıklanacağı belirtiliyor. Daha sonra üretim bandı kurulup, seri üretime geçilecek. Türkiye'nin otomobili 2022'de piyasaya çıkacak. C segmentte elektrikli SUV araçla pazara girecek olan yerli otomobilde daha sonra model sayısı 5'e çıkacak. Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'ye ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar euro, cari açığa 7 milyar euro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor.



1453 VE 1923 MESAJI VERDİLER

TOGG'un sosyal medya hesabından her gün araca ait fotoğraflar paylaşılıyor. İlk gün aracın farları, sonraki gün ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynaları gösterildi. Üçüncü gün ise otomobilin panjur ve ön tamponun bir bölümünün fotoğrafları sunuldu. Otomobilin panjur kısmında yer alan lale motifi dikkati çekmişti. Dün de yerli otonun elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon ve aracın iç kısmını gösteren bir fotoğraf yayımlandı. TOGG'un yaptığı paylaşımda, "Tam şarj" ifadesi kullanıldı. #YeniliğeYolculuk #DoğuştanElektrikli #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık #TürkiyeninOtomobili #TOGG etiketleri ile de araca ilişkin yeni mesajlar verildi. Paylaşımın İstanbul'un fetih yılı olan 1453'ü çağrıştırması açısından saat 14:53'te yayınlanması dikkat çekti. Cumhuriyet'in kuruluş tarihi 1923'e gönderme yapılarak saat 19.23'te paylaşılan videoda ise Türkiye'nin otomobili ilk kez yollarda kendini gösterdi. "Direksiyonda biz varız!. Herşeyiyle bizim" notuyla paylaşılan görüntülerde Gebze'deki Bilişim Vadisi'nden çıkan araç Osmangazi Köprüsü'nden geçerken görülüyor. İçinden, dışından ve havadan seyir halindeyken çekilmiş görüntüleri paylaşılan ve ön camı dışında her yeri kapatılan araca polis eskortluk yaptı.



2 KASIM 2017: Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte TOBB liderliğinde Türkiye'nin Otomobili Projesi için Ortak Girişim Grubu kuruldu. Anadolu Grubu, BMC, KÖK Grubu, Turkcell Grubu, Zorlu Holding ve TOBB'la işbirliği anlaşması imzalandı. 5 büyük grubun yüzde 19'luk hisselerinin olduğu girişim grubuna, TOBB yüzde 5 hisseyle dahil oldu.

İşte yerli otomobilin yolda ilk görüntüsü!



31 MAYIS 2018: Ortak Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kuruluş ve ortaklık sözleşmelerine imzalar atıldı.



1 EYLÜL 2018: TOGG'un CEO'luğuna Mehmet Gürcan Karakaş getirildi



TALİPLERİ ÇOK

Türk iş dünyasını da yerli oto heyecanı sarmış durumda. Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, "Türkiye'nin Otomobili yerel ile evrenseli buluşturuyor. Yolu açık olsun" dedi. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ise "Türkiye'nin Otomobili girişimini candan kutluyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Turgutreis Şirketler Grubu ise banttan inecek 36'ncı yerli otomobile talip.



TARİHİ BİR GÜN

KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil töreniyle tarihi bir güne şahitlik yapılacağını belirterek, "Türkiye'nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşmuş olacağız" diye konuştu.

Otomobilin teknik özellikleri neler?

ARACIN teknik özellikleri konusunda bugüne kadar ser verilip sır verilmese de, Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın daha önceki açıklamalarına göre yerli otomobil, nesnelerin interneti ekosisteminin bir parçası olacak. Yani sürekli internete bağlı durumda kalacak. Otonom sisteme de destek verecek.