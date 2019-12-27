Yerli otomobil için ilk siparişi Başkan Erdoğan verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında, yerli otomobili tanıttı.

İşte Türkiye'nin yerli otomobili!

"TÜRKİYE'NİN 60 YILLIK RÜYASININ GERÇEĞE DÖNÜŞMESİNE BİRLİKTE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Başkan Erdoğan, "Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Devrimin hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi."

"TEŞEBBÜSLER HAYATA GEÇİRİLEBİLSEYDİ BUGÜN TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR YERDE OLURDU"

Başkan Erdoğan "Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette" diye konuştu.

Erdoğan, "Tam da otomobil piyasasının canlanmaya başladığı bir dönemde teşebbüsler hayata geçirilebilseydi bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burası Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum." dedi.

"DEVRİM OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESMEYİ BAŞARDILAR, DEVRİN OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKLER"

"Devrim otomobilinin yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama izin vermeyeceğiz. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili tanıttı

"SÖZ VERDİK; 'İŞÇİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "İş başına gelirken söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.' Şimdi de enflasyonun 3-4 puan üstünde belirleyerek yola devam ediyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "(Osmangazi Köprüsüne karşı çıkanlar) Bunlar sandalla karşıdan karşı geçmeye alışmışlar. Biz Körfezi dolaşarak değil, daha kestirme köprülerimizi yapalım, buralardan süratle İzmir'e ulaşalım." dedi.

"TÜRKİYE ARTIK YENİ TEKNOLOJİLERİN SADECE PAZARI DEĞİL, ÜRETEN, İHRAÇ EDEN BİR ÜLKE HALİNE GELDİ"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye artık yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline geldi. Öyle bir kampanya sürdürüyorlar ki, 'Bu fabrikalar çalışmasın, istediğimiz asgari ücreti belirleyelim.' Bu çark dönecek arkadaş... 170 bini aşan yazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkaracağız.

Bizim sözümüz ne? Asgari ücrete işçimizi ezdirmeyeceğiz. Ezdirmedik bugüne kadar, bundan sonra da ezdirmemekte kararlıyız."

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"YERLİ OTOMOBİL FABRİKASI BURSA GEMLİK'TE TSK ARAZİSİ ÜZERİNDE YAPILACAK"

Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde yapılacağını belirtti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. (Yerli otomobil) Kimseden lisans ve icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz belirliyoruz. Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz."

"2022 YILINDA TÜRKİYE'DE TÜM ŞARJ ALTYAPIMIZ DA HAZIR OLACAK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"2022 yılında Türkiye'de tüm şarj altyapımız da hazır olacak. Yerlilik ve millilikten anlamayanlar var, onlar bizi ilgilendirmez, biz işimize bakacağız. Hiç kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalı. Sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun maliyetli aracını inşallah üreteceğiz. Biz küresel bir marka peşindeyiz. Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa'nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız."

"ŞAHSIM ADINA İLK ÖN SİPARİŞİ BURADAN VERİYORUM"

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum. Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum.Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir.

Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye'nin otomobili olacak. Rabb'imin izniyle Türkiye, önümüzdeki dönemin yükselen değeri, attığı adımları takip edilen ülkesi olacaktır."