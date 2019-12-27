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ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil ne zaman geçecek? İşte tüm merak edilenler...

’nin yerli ve milli otomobili bugün yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ’ın da katıldığı lansmanla görücüye çıktı. Günlerce yerli otomobille ilgili paylaşımlar yapan TOGG bugün yapılan tanıtım toplantısında SUV ve SEDAN sınıflarında üretilen 2 yerli otomobili tanıttı. Otomobilin ilk görülmesinin ardından oldukça beğeni almasıyla vatandaşlar ne zaman satışa çıkacağını ve ne zaman geçileceğine ilişkin detayları merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde ne zaman satışa çıkacak ve seri üretime ne zaman geçecek? Sorularıyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. En güncel haberleri sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak ve seri üretime ne zaman geçecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.12.2019 23:25 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 23:25
Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil ne zaman seri üretime geçecek? İşte tüm merak edilenler...

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili bugün yapılan tanıtım toplantısında görücüye çıktı. Yerli otomobilin gerek tasarımı, gerekse içerisinde bulundurduğu yüksek teknoloji ile yurtta ve dünyada takip edenlerin gözlerini kamaştırdı. TOGG tarafından bugün yapılan tanıtım lansmanında SUV ve SEDAN sınıflarında iki otomobil tanıtıldı. Görücüye çıkan otomobilleri beğenen vatandaşlar direkt olarak arama motorlarında yerli otomobillerin ne zaman satışa çıkacağını ve seri üretime geçilecek tarihleri merak ederek, Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak ve seri üretime ne zaman geçecek? Sorularıyla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyorlar. Tamamen elektrik gücüyle çalışan otomobilin modern hatlarının yanı sıra öncü teknolojik detayları da içermesi vatandaşların takdirini topladı. Peki, Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak ve seri üretime ne zaman geçecek? İşte tüm bilgiler…

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SERİ ÜRETİME GEÇECEK?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin ne zaman satışa çıkacağını ve seri üretime geçiş tarihlerine ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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