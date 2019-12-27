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TEKNOSAB'da üretilecek

TEKNOSAB Türkiye'nin Mega Endüstri Bölgeleri projesinin öncüsü olmaya hazırlanıyor. Yerli otomobilin Bursa'da üretilecek olması diğer yüksek teknolojili otomotiv firmalarını da Bursa'ya çekecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şubat Bursa mitinginde TEKNOSAB'ın önemine dikkat çekmişti.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 11:33
Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek

Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobili için Bursa tercih edilirken, gözler şimdi 22 milyar liralık yatırımın nerede yapılacağına çevrildi. Yaklaşık 5 yıldır altyapısı hazırlanan Nilüfer ve Karacabey ilçesi sınırlarındaki TEKNOSAB Türkiye'nin Mega Endüstri Bölgeleri Projesi'nin öncüsü olacak. Her alanda yeni teknolojilerinin altyapısını hazırlayan TEKNOSAB 150 milyar liralık yeni yatırım çekecek ve Bursa'nın ihracat rakamı da 40 milyar doları aşacak. Yerli otomobilin yanı sıra uluslararası otomobil firmaları yüksek teknoloji araçlarını bu merkezde üretecek.

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Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek
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