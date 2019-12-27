Yerli otomobilin özellikleri nedir? Yerli otomobil fiyatı belli oldu mu?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili bugün yapılan tanıtım toplantısıyla görücüye çıktı. İlk görüntülenmesinin ardından yurtta ve dünyada merakla takip edenler tarafından büyük beğeni topladı. Diğer yandansa Türkiye'nin yerli otomobiline ilişkin vatandaşlar, teknik özelliklerini ve satış fiyatlarını merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde Yerli otomobilin özellikleri nedir ve fiyatı belli oldu mu? Şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Yerli otomobilin özellikleri nedir ve fiyatı belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ NEDİR? YERLİ OTOMOBİL FİYATI BELLİ OLDU MU?

Bugün tanıtımı yapılan yerli otomobile ilişkin teknik özellikler ve fiyat detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar;