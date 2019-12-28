Alman usulü otobüs bize uyar mı?

Köklü otobüs firmalarından Kamil Koç'un Almanya merkezli Flixmobility GmbH'ye satılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Avrupa ve ABD'de binlerce noktaya hizmet veren Flixbus otobüslerinde muavin bulunmuyor, çay, kahve ve kek ikramı yok. Biletler koltuk numarası olmadan satılıyor, bagajları otobüs şoförü kendi yerleştiriyor. Ucuz biletleriyle her yıl yüz binlerce yolcu taşıyan şirket aynı uygulamayı Türkiye'de hayata geçirmeye başladı.

FİRMALAR UYGULAMA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR

'BİZİM YOLCU İKRAM BEKLER'

Uygulama otogarda çalışanları ve yolcuları ikiye bölmüş durumda. 30 yıldır otobüs yazıhanelerinde çalıştığını söyleyen Yüksel Şimşek "Bu hesap Türkiye'ye uymaz" diyor ve anlatıyor: "Bizim yolcu numara konusunda çok hassas. Geliyor cam kenarı istiyor, ikram istiyor. Muavin meselesi de önemli. Arabada kek, bisküvi, kola, fanta dağıtıyoruz. Özellikle numara olmazsa kaos olur. Mesela bir gün önceden bu sebeple bilet alan yolcularımız var. Tekli koltukta oturmak isteyen var, önde oturmak isteyen var..."

UÇAKLARDA PARASIZ SU YOK

Uzun yıllardır otobüs şoförlüğü yapan Mehmet Çubukçu bunun ticari bir karar olduğunu ifade ediyor. "Uzun yolculuklarda suyun, çayın olmaması sıkıntı yaratır. Ama yolcular bir süre sonra buna da alışır. Bu konuda otobüslerden önce uçak şirketlerini suçlamamız lazım. 300-400 liraya bilet alıyorsunuz, parasız su bile vermiyorlar. Yani aynı durum şimdi otobüslerde başladı."

NUMARA OLMAMASI SORUN

20 yıldır otogarda simit satan Nadir Çelikoğlu ise son günlerde otogarda en çok konuşulan konunun bu olduğunu vurguluyor: "Normalde örneğin İstanbul-İzmir otobüsü 100 lira ama ikram olmayan otobüsü 70 liraya düşürmüşler. Ben olsam 1 liralık kahve ve bisküvi için pahalı olan fiyatı tercih etmem. Ama koltuk numarası olmaması soruna sebep olabilir."

YOLCULAR UYGULAMA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR

UCUZ OLANI TERCİH EDERİM

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyan Trabzonlu Batuhan Tosun "Biletlerin ucuzlamasını sağlayacaksa bu uygulama tutar. Diğer şirketler de benzer politikalara geçmeye başladı ve fiyatlar düştü. Ben memleketime giderken daha fazla para vermek istemem. Bence insanlar uygun fiyatlı olanları tercih edecektir. Dolayısıyla Alman hesabı Türkiye'de tutar. Ama koltuk numarası olmaması sıkıntı yaratabilir. Bir Karadeniz kadını yanında erkeğin oturmasını istemez. Bu sene Trabzon'a otobüsle giderken bununla ilgili bir kavgaya da şahit oldum. Koltuk numarasının olmaması tartışmaya sebep olur" dedi.

KEK İSTESEK BAKKALDAN ALIRIZ

İstanbul'dan Balıkesir'e gidecek olan Ahmet Demir "Çok sık otobüs yolculuğu yapıyorum. Kamil Koç'un satışına kadar fiyatlar çok artmıştı. Bizim amacımız bir noktadan bir noktaya ulaşmak. Bu yüzden ucuz olanı tercih ederim. Ben bu kararı iyi buluyorum. Kek yemek istesek bakkaldan alırız. Şu anda fiyatlar düştü, bu yüzden bu şirketi tercih ettim. Ben Balıkesir'e gidiyorum, sadece su ikram ediyorlar. Uzun mesafede muavinin ve ikramların faydası olabiliyor. Ama İstanbul'dan Bursa'ya, Balıkesir'e, bu tip kısa yolculuklarda ikramı kesip fiyatları düşürmekte fayda var" diyor.

MUAVİN YOK, OTOBÜS SOĞUKTU

İstanbul'dan Çanakkale'ye gitmek için otobüsünü bekleyen Ayşe Selvi, yeni uygulamadan hoşnut kalmadığını söyleyerek şunları ekledi: "Geçen hafta kullandım. Fiyatlar düşmüş ama içecek servisi yoktu, muavin yoktu kısacası yeni kuralları seyahat için elverişli bulmadım. Araç soğuktu, muavin olmadığı için bunu bildiremedik. Bu yüzden şimdiki yolculuğum için eski usül hizmet veren bir şirket tercih ettim. Bence Alman hesabı Türkiye'ye hiç uymadı."

YENİ SİSTEMDE NE YOK

- Çay yok

- Kahve yok

- Kek yok

- Muavin yok

- Koltuk numarası yok