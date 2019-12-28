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son dakika hareketliliği! 28 Aralık canlı gram, yarım, cumhuriyet ve fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, son zamanlarda döviz kurlarının dünya piyasalarındaki güvenilirliğini kaybetmesi ile birlikte uzmanlar, vatandaşların yatırımlarını altın fiyatları yönünde yapmalarını tavsiye ediyor. Durum böyle olunca da, ellerinde bu sarı metali bulunduran vatandaşlar Google üzerinde ’28 Aralık 2019 gram, tam, yarım ve fiyatları ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini ve anbean güncel altın fiyatlarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 09:01
Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 28 Aralık canlı gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından büyük bir merakla yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, son dönemde döviz kurları dünya piyasalarındaki güvenilirliğini kaybediyor. Özellikle çizdiği dengesiz grafik nedeniyle vatandaşlar 'Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunu araştırıyor. Bu bağlamda, pek çok ekonomi uzmanı altının uzun vadede daha iyi kazandıran bir yatırım aracı olduğunu belirtiyor. Hal böyleyken gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında gram, tam, yarım ve fiyatları yer alıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini sizler için hazırlarken, 28 Aralık altın fiyatlarını haberimizin içerisinde listeledik…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte, 28 Aralık Cumartesi gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları…

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 28 Aralık canlı gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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