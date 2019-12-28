Haberler Ekonomi Haberleri Asgari ücret zam oranı hakkında son dakika haberi! Bakan Selçuk 2020 asgari ücret ile ilgili…

Asgari ücret zam oranı hakkında son dakika haberi! Bakan Selçuk 2020 asgari ücret ile ilgili… Asgari ücret zam miktarı önceki gün açıklandı ve böylece 2020 asgari ücret ne kadar sorusu yanıt bulmuş olmadı. Bu sabah, Bakan Selçuk, iki gün önce belli olan 2020 asgari ücret zam oranı hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada gelecek yıl görüşmeleri ile ilgili flaş bir bilgi verdi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, 2020 yılının sonunda yapılacak asgari ücret görüşmelerine yönelik önemli bir konuya değindi. İşte Bakan'ın asgari ücret ile ilgili yaptığı son dakika açıklaması...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 13:19