Deprem sigortası en düşük 35 TL

BUGÜN NELER OLDU

Bugüne kadar sayısız depremle sarsılan Türkiye'de büyük önem taşıyan zorunlu deprem sigortasında prim tutarları yeniden belirlendi. Son 19 yıldır zorunlu olarak uygulanan sigortadapoliçe sayısı 9.2 milyona ulaşırken, yeni düzenleme ile asgari prim tutarı risk grubuna göre 35-120 lira arasında değişecek. Deprem risk bölgesi sayısı asgari prim tutarı açısından beş bölgeden yedi bölgeye çıkarıldı. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme yapılar için bin 134, diğer yapı tarzları için 782 lira olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca deprem tarife ve talimatı tebliğinde değişiklikler yapıldı. Düzenlemeye göre, asgari prim tutarı her koşulda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120, 100, 75, 60, 50, 40 ve 35 liradan az olamayacak. Deprem sigortasında asgari prim tutarları; risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 110 liradan 120 liraya, 80 liradan 100 liraya, 60 liradan 75 liraya, 50 liradan 60 liraya ve 40 liradan 50 liraya yükseltildi. Zorunlu deprem sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın, 215 bin liradan 240 bin liraya yükseldi.Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme yapılar için bin 134 lira, diğer yapı tarzları için 782 lira olacak. Tebliğden önce bildirilen ve teminat başlangıcı 1 Ocak 2020 ve sonrası olan sözleşmeler, herhangi bir ek prim alınmaksızın tebliğ kapsamındaki teminatlara tabi tutulacak. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun koordinasyonunda yaptırılan Zorunlu Deprem Sigortası'nın 20 milyar liralık hasar ödeme imkânı bulunuyor. Son 20 yıldan bu yana Türkiye'de sigortalılık oranı yüzde 53'e ulaşırken yüzde 100'e çıkarılması hedefleniyor. DASK bugüne kadar zorunlu deprem sigortası poliçesine sahip konutlarda meydana gelen hasarlara 200 milyon liraya yakın ödeme yaptı.Eylülde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası online deprem sigortası başvuruları 6 kat arttı. Son dört ayda rekor kırarak üç yılın en yüksek poliçe adedine ulaşıldı. Marmara Bölgesi'nde sigortalılık oranı yüzde 66'ya çıkarken, aralık ayı başı itibarıyla toplam prim tutarı 123 milyon liraya ulaştı. Marmara Bölgesi'nde yaklaşık 2 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor.