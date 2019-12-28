Son Dakika Haberi: Emekli Ocak maaşı zammı 2020 ne kadar, TL olacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli zam oranları

Emekli maaşı zammı oranları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 12 milyonun üzerinde emekli, Ocak ayı birlikte gelecek olan yeni maaşlarını dört gözle bekliyor. Buna sayılı günler kala pek çok vatandaş da arama motoru üzerinden '2020 Emekli maaşı Ocak zammı ne kadar olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi, yeni yılın ilk ayında yapılacak olan zam miktarı için en önemli etken enflasyon rakamları olacak. 2019 yılının son 6 aylık döneminde gerçekleşecek olan enflasyon oranları zam miktarında belirleyici olacak. Temmuz-Kasım ayı enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken, beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2020 NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilir, 2020 zammı ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz…