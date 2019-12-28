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Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasıyla ilgili 5 gözaltına alındı

'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde alabora olması ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 28.12.2019 14:00
Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasıyla ilgili 5 gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, önceki gün Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasındaki Van Gölü sahil şeridinde Pakistan, Bangladeş, İran, Suriye, Hindistan ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması sonucunda 7 göçmenin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknenin alabora olması sonucu kurtarılan 72 kişiden 3'ünün tedavisi devam etmekte. İl Jandarma Komutanlığı ile Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince meydana gelen olayla ilgili ortaklaşa yapılan soruşturma neticesinde, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen 6 şüpheliden 5'i Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmekte."

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