Haberler Ekonomi Haberleri Yerli otomobilde Pars ve Kurt detayı! İşte tasarım ekibinin başındaki Türk

Yerli otomobilde Pars ve Kurt detayı! İşte tasarım ekibinin başındaki Türk Türkiye dün yerli otomobilini muhteşem bir açılışla tüm dünyaya tanıttı. Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı yerli otomobil büyük beğeni topladı. Yerli otomobilin tasarımıyla ilgili gündemde birçok tartışma vardı. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ise tasarım konusuyla ilgili ayrıntılı bir şekilde cevap verdi. Tasarım ekibinde Mercedes'in efsane tasarımcısı Murat Günak'ın olduğunu ifade eden Mehmet Gürcan Karakaş, "Biz 18 tasarım eviyle görüştük. 18 tasarım evini 3'e indirdik. 5 farklı tasarım isteyip 15 tasarımı yan yana koyduk. O süreçte Murat Bey (Murat Günak) bize Türkiye'yi Avrupa'yı tanıyan tecrübesiyle çizgileriyle yardımcı oldu." dedi. Ayrıca Karakaş aracın tasarımıyla ilgili olarak "Aracı güçlü bir hayvana benzettik. Pars ve kurt, güçlü bir kedi tasarımı yaptık." dedi. İşte tasarımın mimarlarından olan Murat Günak ve yerli otomobil...