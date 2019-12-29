2020 ekonominin şahlanacağı yıl olacak

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 2018 yılının ikinci yarısında başlayan küresel yavaşlama ve döviz merkezli saldırıların 2019'u etkilediğini ve hükümetin Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde alınan tedbirlerle kur saldırılarının etkisiz hale getirildiğini söyledi. İthalattaki gerileme ve turizm gelirlerindeki artışla birlikte cari işlemler dengesi Cumhuriyet tarihinin en iyi seviyelerine ulaştığının altını çizen Baran, "Ancak 2018'in son çeyreğinde görülen yavaşlama, 2019'un ilk iki çeyreğinde de ülke ekonomisini etkiledi. Son çeyrekteki yüzde 2.8'lik daralmaya rağmen geçen yılı 2.8'lik büyümeyle kapatan Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde 2.3, ikinci çeyreğinde de 1.6'lık daralma yaşadı. Alınan tedbirlerin sonuçları üçüncü çeyrekte 0.9 büyümede görüldü. Büyümeyle birlikte bazı parametrelerde de olumlu gelişmeler yaşandı. Enflasyon ve faiz düştü, ihracatta ve sanayi üretim verilerinde artış yaşandı cari açık göstergesi iyileşti. Tüketici güven endeksi gibi öncü göstergelerde yukarı yönlü ivmeler görüldü. Tüm bu veriler ve gelişmeler, ekonomik büyümenin gelecek yıl daha da hızlanacağını gösteriyor. Zaten hükümet de bunu öngörerek 2020 yılı ekonomi programında büyüme beklentisine yüzde 5 olarak yer verdi. 2020 yılı 2019 yılına göre çok daha iyi bir yıl olacak" şeklinde konuştu. Her ne kadar gelişmiş ülkelerin büyüme hedefleri çok parlak olmasa da, ticaret savaşlarının etkileri devam edecek olsa da 2020 yılında Türkiye'nin daha da güçlü toparlanacağını, ihracatını artıracağını ve reformları uygulamaya koyacak hale geleceğini düşündüklerini vurgulayan Baran, "2020'de ekonomide ulaşılacak başarılı sonuçlar Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında büyük avantaj sağlayacak, şahlanma yılı olacak diye düşünüyoruz" dedi. ATO olarak 2019 yılını ihracatı artıran çalışmalarla geçirdiklerini, 2020 yılında da önceliklerinin üyeleri olacağını söyleyen ATO Başkanı Baran, şöyle konuştu: "Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek, kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanmak, hizmet kalitemizi artırmak için dijital dönüşüm çalışmalarına devam edeceğiz. Sektörel sorunların çözülmesi ve ulusal ve uluslararası alanda rekabet güçlerinin artırılması için sektörel stratejiler geliştireceğiz. Üyelerimizin ihracat yapabilmesini sağlamak için ihtiyaç duydukları yeterliliğe sahip elemanı yetiştirmek amacıyla, üniversite öğrencilerine yönelik her yıl gerçekleştirdiğimiz "Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi"ni hayata geçireceğiz. Üyelerimize yeni iş alanları ve vizyon kazandırmak, maliyetleri düşürmek amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla "ortaklaşa fuarlar" düzenlenecek."