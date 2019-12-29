2020 gayrimenkul için alım yılı olacak

BUGÜN NELER OLDU

Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, yaklaşık bir buçuk yıl durgun bir dönemden geçen gayrimenkul sektörünün ekonomideki toparlanmaya bağlı olarak faiz oranlarında yaşanan düşüşle birlikte moral bulduğunu söyledi. Erdoğan, "Çünkü 2018 yılından bu yana ertelenen alımlar vardı. Ekonomideki toparlanma ertelenen alımların hayata geçmesine neden oldu. Bu da gayrimenkul sektörünün özellikle yılın son çeyreğinde önemli bir ivme kazanmasını sağladı. Bu nedenle 2019 yılının gayrimenkul sektörü için toparlanma yılı olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. 2019 yılının son çeyreğinde başlayan hareketliliğin ekonomik politikalar ve alınan önlemler sayesinde 2023 yılına kadar artarak devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "Bu kapsamda başlamış olan toparlanmanın da etkisiyle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. 2020 yılının hem ekonominin genel gidişatı hem de gayrimenkul sektöründeki gelişmeler açısından iyi ve verimli bir yıl olacağını belirten Erdoğan, "Konut ihtiyacı olanlar ve yatırımcılar daralma dönemlerinde, gayrimenkul alım kararlarını erteliyor. Bu ertelemenin sonucunda da talep birikmeye başlıyor" dedi. Ertelemenin nedeninin de ekonomik belirsizlikler, faizlerdeki yükseliş ve kurlardaki oynaklık olduğunu anlatan Fatih Erdoğan, şöyle konuştu: "Ancak yılın son çeyreğinde ekonomide ciddi bir toparlanma oldu, faizler önemli oranlarda düştü, kurlar ise oldukça stabil. Bu da gayrimenkul piyasasını hareketlendirdi. Bu hareketlenme de inşaat maliyetlerindeki artışın, henüz gayrimenkul fiyatlarına yansımaması da etkili oldu. Tüm bu nedenlerle, gayrimenkul yatırıcılarının bu fırsatları iyi değerlendireceğini ve 2019 yılının son çeyreğinde başlayan hareketliliğin 2020'de de devam edeceğini düşünüyorum. Kısacası 2020 yılı gayrimenkul için 'alım yılı' olacak diyebiliriz."