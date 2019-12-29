2020 ‘Nasıl daha iyi büyürüz’ yılı olacak

BUGÜN NELER OLDU

2019'un 2018'de çok da hak etmediğimiz bir dalgalanmadan çıktığımız, içinde seçimleri barındıran, Türkiye'nin yapması gereken haklı bir Suriye operasyonunun gerçekleştirildiği dengelenme yılı olduğunu belirten Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Dolayısıyla, öngörülebilirlik kısıtlı, belirsizlik fazlaydı. Bu belirsizliklerin önemli bir bölümü artık geride kaldı" dedi."2019'u, 'işleri rayına koyma yılı' olarak görebiliriz. 2020 ise 'işler rayına girdi, bundan sonra nasıl daha iyi büyürüz' yılı olacak" diyen Leblebici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öngörülebilirliği yüksek bir yıla giriyoruz. Artan öngörülebilirlik, her zaman yatırım iştahını artırır. Makro ekonomik resim de bize dengeleme diye başladığımız sürecin adım adım yeniden büyüme sürecine girmeye başladığını gösteriyor. Kredi kanalları ve bankaların kredi verme iştahı açık."2020'de dünya ekonomisinin görünümünün, Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğine dikkat çeken Leblebici, "Sistem artık çok fazla dalgalanmaya da izin vermez. Kur dalgalanması sırasında kısa vadeli getiri peşinde koşan yabancı yatırımcıların yerine şu an için uzun vadeli yatırımcılar kaldı. 2020 yılı, büyümenin ivmesini gören yabancı yatırımcı açısından da yeni şirket satın alımlarının kapısını açar" dedi. 2020 yılında kurdaki dalgalanmanın beklenenden düşük olması durumunda, daha düşük bir enflasyonla karşılabileceğini ifade eden Leblebici, "Piyasa yüzde 10'lu enflasyonları bekliyor, benim tahminim ise enflasyonun yüzde 8 civarlarında olacağı yönünde. Faizde iyimserim ve tek haneyi göreceğimize inanıyorum" diye konuştu. Leblebici ayrıca, Merkez Bankası'nın bundan süreçte faizleri tek haneye kadar indireceğini söyledi.Bankacılık sektörü ile ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Leblebici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Türk bankacılık sektörü olarak hep 'Türk bankacılık sisteminin bilançosu gayet sağlam' söylemini kullandık. Birçok yabancı kurumun farklı analizlerini okumamıza rağmen sektörün sağlamlığını bir kere daha test ettik. 2019 yılı Türk bankacılık sektörü için hem test hem de dengelenme yılıydı. Tüm bankalar bilançosunu test etti ve 2019'u başarıyla geçti. 2020 yılında Türkiye'nin büyümesini finanse edecek altyapı hazırlanmış oldu."Leblebici, Türkiye'nin 2023 vizyonuna banka olarak bakışlarını, "Türkiye bölgesinin en güçlü ülkesidir. Bunun sebebi sadece ekonomik sebepler değildir. Türkiye insan kaynağı ile de bir güçtür. Bu ülke koordinasyon olarak da çok güçlüdür. Üstelik bu koordinasyonu global çapta yapabilen bir ülke. İnsan gücü kuvvetli. Verimliliğe odaklandığı takdirde, 2023 hedeflerine hızlanarak gider. Bölgesinde güven unsurudur. Pek çok iç ve dış saldırıya karşı Türkiye güven unsurudur" şeklinde özetlendi.