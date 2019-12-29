2020’de 50 milyon 2023’te 75 milyon turist

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2023 için geriye sayım başladı. Hemen her sektör 2023 hedeflerine doğru koşarken turizm bu hedeflere en yakın sektör oldu. Öyle ki 2023 yılı için 50 milyon turist hedefi koyan turizm sektörü, bunu 2020 yılında aşmayı planlıyor. Bu kapsamda 2023 hedeflerini de revize eden sektör, 75 milyon turist 65 milyar dolar gelir öngörüyor. 11'inci Kalkınma Planı'nda da yer alan bu hedefler doğrultusunda stratejilerini geliştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 yılı içinde yol haritasını da çizdi. 2019'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı devreye alan bakanlık, 2018'de 18 milyon dolar olan tanıtım bütçesini, 2019'da 72 milyon dolara, 2020'de 180 milyon dolara, 2023'te ise 2020 milyon dolara çıkaracak. Tanıtım yaptıkça turizm gelirlerini artırmayı, gelirler arttıkça daha fazla tanıtım yapmayı planlayan bakanlık, tanıtım faaliyetlerini TV, açık hava, dergi, editörlük yazı, dijital ve sosyal mecralar olmak üzere çeşitlendirecek. Kişi başı gelir hedefinin 876 dolar olarak belirleyen Turizm Bakanlığı, kişi başı gecelik geliri 86 dolara, ortalama geceleme süresini ise 9.9'dan 10'a çıkarmayı hedefliyor.Yüksek harcama potansiyeli olan ziyaretçi oranında da artış sağlamayı hedefleyen bakanlık, bunun için yeni ürünler geliştirerek turizmi çeşitlendirecek. Bu kapsamda Türkiye'nin lezzet haritasını çıkaracak olan bakanlık, gastronomi güzergahlarını oluşturacak. Bakanlık, kültür turları ile sağlık turizmini büyütmek, turistlerin alışveriş harcamalarını yükseltmek için adımlar atan Turizm Bakanlığı, eğitim turizminden spora inanç turizminden üçüncü yaş hedef kitlesine kongre turizminden festival ve etkinlikler ile kruvaziyer turizmine kadar pek çok alana odaklanıyor.Dünyanın en çok noktaya uçan havayolu firması Türk Hava Yolları (THY), turizm hedeflerine ulaşmada çok kritik bir rol oynuyor. THY'nin uçtuğu her noktayı hedef pazar olarak belirleyen Turizm Bakanlığı, İstanbul Havalimanı ile de slot sorununa çözdü. Bu kapsamda Japonya ile karşılıklı uçuşlar, ANA Japonya'nın devreye girmesiyle 7'den 20'ye çıkıyor. Çin'deki slot sorununu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çözen bakanlık, farklı bölgelere de açılacak.2023 yılında kadar Bakanlık belgeli 300 bin yeni yatak devreye girecek. Belediye belgeliler de dahil edildiğinde 2023'e kadar yatak kapasitesini 500 bin artıracak olan Turizm Bakanlığı, toplam yatak kapasitesini 2.5 milyona çıkarıyor.