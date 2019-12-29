2020’de oyunun kuralları yeniden yazılacak

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin 100 yıl önce kendisi için çizilen sınırları kabul etmeyerek, milli mücadeleyle bağımsızlığını kazandığını belirterek, yüz yıl sonra 2020'de de böyle bir atılım içine girdiği bir döneme başladığını söyledi. Avdagiç, "21'inci yüzyılın neredeyse ilk çeyreğini geride bırakıyoruz. 100 yıl önce 1920 yılı, Türk Milleti için büyük umutların gerçeğe dönüştüğü bir yıl olmuştu. Küçücük bir alana hapsedilmek, istiklali ve istikbali yok edilmek istenen milletimiz, Büyük Millet Meclisi'ni açıp, Milli Mücadele'ye sarsılmaz bir yön ve güç vermişti. 100 yıl sonra, ekonomik anlamda 2020 de Türkiye için, böylesi bir atılım yılı niteliğindedir. Bu yönüyle 2020 yılı Türkiye adına yeni ve 'oyun değiştirici' bir dönemin başlangıcı olacaktır, diyebiliriz" şeklinde konuştu.Türkiye, büyük bir zihniyet değişimiyle girdiği 2000'li yıllarda ortaya koyduğu ekonomik gelişmeyi, 2023 vizyonunu gerçekleştirecek şekilde ve kararlılıkta uygulayacağının altını çizen Şekip Avdagiç, şunları söyledi: "İş dünyası olarak bizim açımızdan bunun en önemli ölçütlerinden biri, 2023'te yıllık ihracatımızı 226.6 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen İhracat Ana Planı'nı gerçekleştirmek. Ayrıca seri üretime yapılacak yatırımlar kadar, niş teknolojik alanları da hedeflemek, bizi üst lige taşıyacak. 2023'te 1 trilyon 80 milyar dolar milli gelire sahip, kişi başı geliri 12 bin 484 dolara ulaşmış, yılda 75 milyon turist ağırlayan bir Türkiye' hedefiyle girdiğimiz son virajı da başarıyla geride bırakacağız. Hep birlikte, milli bir dayanışma içinde, ülkemizin üretim ve ticaret imkan ve kabiliyetlerini artırarak, ekonomik başarı çıtasını yükselteceğiz, çok yukarılara taşıyacağız."2018 yılında yakın geçmişin en önemli dalgalanmalarından birinin yaşandığını belirten Alternatifbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Küresel risk faktörlerindeki artışlar da bu süreçte etkili olurken, alınan güçlü önlemlerle dengelenme sağlanmaya başladı" dedi.Bankacılık sektörünün, yüksek sermaye yeterliliği, belirsizlik dönemlerini yönetme yeteneği gibi önemli özellikleriyle duruşunu koruyarak, ekonominin gelişimine katkısını sürdürdüğünü vurgulayan Gür, "Başta ekonomi yönetimi, reel ve bankacılık sektörünün işbirliği içerisinde olmasının sağladığı güçle orta vadede yine yükselişe geçeceğimize inancımız tam. Türk bankacılık sektörünün yılı iki haneli büyüme ile kapatacağını öngörüyoruz" diye konuştu. 2023 vizyonuyla konulan planların etkisinin hissedilmeye başlandığına vurgu yapan Gür, "Böylece piyasalardaki güvenin yükseleceğine, daha istikrarlı ve sağlıklı bir noktaya geleceğimize inanıyoruz. Bu da Türkiye'nin 2023 hedeflerine katkı sağlayacaktır" dedi.