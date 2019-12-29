2023 hedeflerine yaklaşıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, 2019'un ilk yarısının faiz oranları ve kur dalgalanmaları sebebiyle yavaş geçtiğini belirtti. Altı aylık süreçte ise inşaat maliyetlerinde oluşan artışın yanı sıra döviz kurlarındaki hareketliliğin yatırımcıları bekleme sürecine ittiğini belirten Çetinsaya, "Yılın ikinci yarısına girerken hükümetimiz sektörü olumsuz etkileyen bu tablo karşısında bir dizi çalışmalara imza attı. Temmuz ayında yüksek faiz oranlarının indirilmesi ile başlayan ve ağustos ayında kamu bankalarının konut kredi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmesi ile devam eden değişiklik konut piyasasını hareketlendirdi. Bu olumlu tablonun 2020 yılı içinde iyi bir başlangıç olacak" diye konuştu.Çetinsaya, 2023 vizyonu kapsamında koyulan hedeflere her geçen gün daha da yaklaştıklarını kaydederek, şöyle devam etti: "Ekonomi alanında ülkemizin son 10 yılına bakıldığında büyük bir yol kat edildiğini, önemli atılımlar ve büyüme oranları kaydedildiğini görüyoruz. Temsilcisi olduğumuz inşaat sektörü de yıllardır ülkenin lokomotif sektörü olarak büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Bu süreçte devletimizin devasa yatırımları bir bir hayata geçti. Özel sektörde nitelikli projelere imza attı. Bu bağlamda sektör, ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. İnanıyorum ki; ülkemiz yakın bir gelecekte hem bulunduğumuz coğrafyadaki üstünlüğünü artıracak, hem de ekonomideki istikrarını sağlamlaştıracak."