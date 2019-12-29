2023’te zincirleri kıracağız

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2019'da kur atağı ile hedef alınan Türkiye ekonomisinin yaşadığı sarsıntıyı atlattığını belirterek, 2020 yılında ülke ekonomisinin büyüyerek, 2023 yılında zincirlerini kıracağını belirtti. Aydın, Türkiye'nin geçen yıl seçim atmosferine girdiğini andan itibaren kur saldırıları ve artan fiyat artışları ile ekonomik anlamda çökertilmeye çalışıldığını belirterek, "Bu süreçte cari açık finanse edilemez, küçülme kaçınılmaz türünden yüksek perdede moral bozucu ifadeler seslendirilmeye başlandı. Amaçları moralleri bozup sermayenin ülkeden kaçışını sağlamaktı. Buna rağmen ekonomi yönetimimizin yerinde aldığı tedbirler ile önce bu ataklar durduruldu, ardından dengeleme süreci başarı ile sağlandı" dedi.