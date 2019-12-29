7 bin 500 mağaza yüzde 10 büyüme

E-TİCARETE

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin yaptığı hamlelerle TL ile kiralamaya geçen, yüksek kredi kartı komisyonlarından kurtulan ve ek istihdam teşvikleri alan perakende sektörü zor geçen bir yıla rağmen kapasitelerini artırdı, 2020'ye de büyüme ve istihdam artırma hedefleriyle giriyor. Tüketimin yeniden hızlandığı son çeyrek rüzgârıyla 2020 planlarını yapan sektör, düşen döviz, değerlenen TL ve yeni işbirlikleriyle kârlılığını artıracak. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, sektörde 3. çeyrek sonuçları itibarıyla yüzde 5'lik bir reel büyüme olduğunu bunu yüzde 6 büyüyen gıdanın sürüklediğini söyledi. 3. çeyrek sonuçlarının 4. çeyrek ve gelecek yılla ilgili de bir fikir verdiğini, 2020'den yüksek bir beklentileri olduğunu dile getiren Özpamukçu, "Modern perakende yüzde 4 istihdam büyümesi oluşturdu. Gelecek yıl sektörün en az yüzde 10 büyümesini öngörüyoruz" dedi. Türkiye ve yurtdışında 70 bin mağazaya sahip 386 markanın çatı örgütü Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu mağazalarda yaklaşık 400 bin kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. 2019'un markaların verimlilik temelinde büyümeye odaklandığı bir yıl olduğunu ifade eden Öncel, "Yılsonunda 106 markamızın 125 ülkede toplam mağaza sayısının 4 bin 700'e çıkacağını öngörüyoruz. 2020 sonunda ise üyelerimizin yurt dışındaki mağaza sayısının 5 bin 500'ye yaklaşacağını, Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutlayacağımız 2023'te ise sayının 7 bin 500'ü aşacağını tahmin ediyoruz" dedi. BMD üyesi markaların cirolarının son yıllarda yüzde 12 - 15 aralığında büyüdüğünü belirten Öncel, 2018'i 220 milyar TL ciro ile kapattıklarını, 2019'da da bu rakamı 250 milyar TL ciroya ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Öncel, aynı büyüme trendinin devam etmesi halinde 2020'de 290, 2023'te ise 430 milyar TL'lik ciroyu yakalayabileceklerini kaydetti.TL ile kiralama, bankaların kredi kartlarıyla alışverişlerde aldıkları yüzde 3'e varan komisyon oranlarının yüzde 1.60'a düşürülmesi gibi gelişmelerinin sektöre pozitif yansıdığını dile getiren Öncel, "Bilindiği gibi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 12 Aralık'ta politika faizini yüzde 14'ten 12'ye indirdi. Biz bu indirime paralel olarak kredi kartı erken ödeme faiz oranlarının yüzde 1.20'ye, taksitli işlemlerde ise oranın yüzde 0.89'dan 0.69'a düşürülmesini bekliyoruz. Beklentimizin gerçekleşmesi halinde 2020'de en az 13 milyar TL perakendeye yani ekonomiye kazandırılmış olacak" ifadelerini kullandı.Yüzde 30 büyüme bekliyoruzTescilli Markalar Derneği Başkanı İzzet Stamati, 750 milyon dolarlık hacmiyle sektörün ciddi bir döviz girdisi sağladığını, 2020'de dövizin stabil hale gelmesiyle yüzde 30 büyüme hedeflediklerini kaydetti. Stamati, organize perakendede bu yıl sonunda yolcu beraberinde ihracatın 9 milyon doları bulduğunu ve bunun yüzde 85'nin yabancı markalardan geldiğini belirtti.2020 ve sonrasında BMD olarak e-ticarete odaklanacaklarını belirten Öncel, "Ülkemizde e-ticaretin toplam perakende harcamalarına oranı yüzde 6 düzeyinde. Bu oranla halen gelişmekte olan ülkelerin bile gerisindeyiz. Türkiye'de 2018'de e-ticaret bir önceki yıla göre yüzde 42 büyüyerek 59.9 milyar TL'ye ulaştı. Son 5 yılda ülkemizde e-ticaret hacmi her yıl ortalama yüzde 33 büyüdü. E-ticaretin bu yıl 80 milyar, 2020'de 110 milyar, 2023 sonunda ise 300 milyar TL'ye ulaşacağını öngörüyoruz" dedi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş ise, 2020'de 470'e ulaşması öngörülen AVM yatırımlarında bir doygunluğa ulaşıldığını dolayısıyla mevcut AVM'lerin verimliliğinin artırılması konusunda çalıştıklarını söyledi. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, bu yıl sektörün yüzde 16 büyüdüğünü söyledi. Yeme içme sektöründe işlerin perakendeden daha iyi olduğunu ifade eden Demirer, enflasyon tek hanede kalırsa gelecek yıl yüzde 20'ye yakın bir büyüme öngördüklerini dile getirdi. Verimlilik için çok ciddi çaba harcadıklarını ifade eden Demirer, "2020'de turizmde iyi bir yıl olmasını bekliyoruz. 2020'nin gastronomi yılı ilan edilmesini arzu ediyoruz. Bu bizim adımıza bir müjde olacak ülke adına da. Türkiye turizmi artık daha fazla nitelikli daha çok para harcayan kültür ve sosyal turizme dönmeli. Türkiye 50 milyon turistle 30 milyar dolar gelir elde etti. Bunu gastronomiyle 50 milyar dolara çıkarabilir" diye konuştu.