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Adı 150 alternatif arasından seçilecek

BETÜL USTA Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Adı 150 alternatif arasından seçilecek
TÜRKIYE'NIN otomobilinin adı 6 ay içinde 150 alternatif arasından ince elenip sık dokunarak seçilecek. Aracın ismi de tasarımı ve teknolojik özelliklerinde olduğu gibi pazarlama stratejilerine uygun olacak ve Türk milletine özgü nüanslar barındıracak. Aracın adı belirlenirken iç pazarın yanında dış pazar da odakta olacak. Seçilecek ismin özellikle hedef pazarlarda yaptığı çağrışım dikkate alınacak. Yerli otomobilin ön gösteriminin ardından sosyal medyada vatandaşlardan yaratıcı öneriler geldi. Sosyal medya kullanıcıları yoğunlukla, Türkiye'nin Otomobili için Ottoman, Börü, 1453, Anadolu, Anka, Ayyıldız ve İngilizce'de kurt anlamına gelen Wolf isimlerini önerdi.
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Adı 150 alternatif arasından seçilecek
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