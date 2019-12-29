Bankalar istikrarlı büyümenin öncüsü olacak

BUGÜN NELER OLDU

Türk bankacılık sektörünün, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar sonucu bir dengeleme dönemine girdiğini belirten Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, "Yılsonuna doğru Merkez Bankası'nın faiz indirimleri özellikle bireysel alanda olmak üzere kredi tarafında bir hareketliliğe yol açtı. Tüm bu gelişmeler ve faizlerdeki düşüş eğilimi ile dış ticaretin finansmanı alanında ivmelenmenin devam etmesini bekliyoruz" dedi. İSTİKRARLI BÜYÜME"Türkiye'nin 2023 hedefleri istikrarlı ve güçlü bir büyüme ile ülkemizi genel olarak gelişmiş ekonomiler arasına çıkarmayı planlayan bir dönüşüm anlamına geliyor" tespitinde bulunan Öncü, "Bu dönüşümü sağlama noktasında bankacılık sektörü hem çok önemli bir aktör olacak hem de bu dönüşüme en çok katkı sağlayacak sektörlerden biri olarak görünüyor. Sektörümüzün istikrarlı bir büyümenin öncüsü olabilecek sağlamlık, istek, tecrübe ve birikime sahip olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'de bankacılık sektörünün, 2018'de yaşanan dalgalanma sürecinde aldığı tedbirlerle iyi bir sınav verdiğini belirten Öncü, " Tüm bu volatiliteye rağmen sektörün finansal dayanıklılık göstergeleri çok iyi durumda. Sektör yüzde 18.48 olan sermaye yeterlilik oranı ile pek çok gelişmekte olan ekonominin bankacılık sektöründen daha sağlam bir görüntü veriyor. Enflasyonun düşüş trendine girmesi bankaların ekonomiye kaynak sağlaması açısından pozitif bir gelişme oldu. Bu gelişme direkt olarak faizleri de olumlu etkiliyor. Faizlerdeki düşüşün sürdürülebilir olması ve reel kesimdeki firmalarımızdan özellikle dış ticareti destekleyen veya ithalatı azaltıcı yeni projeler için yatırım iştahı gelmeye başlaması ile kredi talebinde olumlu yansımalar göreceğiz" diye konuştu.Türkiye bankacılık sektöründe 15 yıl aradan sonra lisans alarak kurulan ve 2012 yılında faaliyete geçen Odeabank olarak, yedi yıl içinde müşteri ve hizmet odaklı çalışmalarla, istikrarlı bir büyüme kaydetmeye başardıklarını belirten Öncü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de bankacılık sektörüne giriş yaptığı andan itibaren büyüyen, sektördeki yerini sağlamlaştıran bir banka olduk. Başarının, müşterilerin mutlu ve güvenli olduğu sürece kazanılacağı prensibi ile çalışıyoruz."