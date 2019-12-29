Bankalar Türkiye’ye desteği sürdürecek

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2019 yılı boyunca ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları, Brexit ve jeopolitik belirsizliklerin gündemde etkili olduğunu kaydeden Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türkiye ekonomisinde, yılın ikinci yarısında toparlanma eğiliminin görülmeye başlandığına dikkat çeti. Binbaşgil, "Enflasyondaki düşüş ve başlıca gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımları, yurtiçinde de destekleyici bir para politikası oluşturdu. Cari açıktaki iyileşme kaydedildi. Yılın ikinci yarısında düşen enflasyon ve kredi faizlerinde görülen düşüşe paralel olarak krediler yeniden artış eğilimine girdi" diye konuştu.Akbank olarak iyi bir yılı geride bıraktıklarına değinen Binbaşgil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizin ekonomik gelişimi için finansman sağlamayı, müşterilerimizin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmeyi sürdürdük. Ekonomimize sağladığımız kredi desteğini yılın ilk 9 ayında 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL seviyesine çıkardık. Reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük."2020'nin ekonomi ve sektör açısından olumlu bir yıl olacağını ifade eden Binbaşgil, "Önümüzdeki yıl ülkemizin tekrar büyüme moduna geçeceğini düşünüyoruz. Gerileyen faiz oranlarının da ekonomik aktiviteye destek olmasını bekliyoruz. Bankacılık sektörü güçlü. Bankalarımızın ekonomimizin gelişimine katkıda bulunacak iştahı ve sermaye yeterlilik oranı var. Buna göre de bankacılık sektörü, özellikle TL kredilerde olmak üzere büyümeye devam edecek, Türkiye'ye desteğini sürdürecektir" diye konuştu.