Bankaların kaynakları yatırıma yönelmeli

BUGÜN NELER OLDU

Ekonominin dengelenme sürecinde cari açığın pozitife döndüğünü, enflasyon ve faizlerin hızla gerilediğini belirten Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Bundan sonra özel sektörün yeniden devreye girmesi ve bankacılık sektöründeki limitli finansman kaynaklarının yatırıma, yani katma değer yaratacak firmalara yönelmesi lazım. Nitekim kamunun da bu konuda destekleyici adımlarını görüyoruz. Bu yönelim ne kadar çabuk olabilirse ekonomi de o kadar hızlı toparlanacak, istikrarlı bir büyüme hızına kavuşabilecek" dedi.2019 yılında reel sektörün iş hacimlerinde daralma, alacak vadelerinin uzaması ve finansman giderlerindeki artışlar neticesinde bankalardaki takipteki krediler oranında artış ve banka kârlılıklarında da gerileme olduğunu ifade eden Ateş, "Bankacılık sektöründe takipteki kredi oranı aralık itibarıyla yüzde 5.2 seviyesinde, bankacılık sektörünün baş edemeyeceği bir noktada değil. Faizlerdeki gerilemeye paralel özellikle kredi hacmindeki artış ve firmaların finansman giderlerindeki azalma NPL oranlarına 2020'de olumlu yansıyacak" diye konuştu.2019'da sermayenin yüksek getiri beklentisi ile gelişmekte olan piyasalara yöneldiğini ve bu piyasalara 1.2 trilyon dolarlık bir sermaye akışı olduğunu vurgulayan Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer taraftan Türkiye olarak gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye akımlarından çok yararlanamadık ve Türkiye'ye sermaye girişi potansiyelimize göre oldukça düşük kaldı. Ancak yurt içinde de gerek uzun vadeli proje finansmanı talebindeki düşüş, gerekse firmaların döviz yükümlülüklerinin azaltma isteği Türkiye bankacılık sisteminin de dış finansman ihtiyacını azalttı. Özellikle risk primi artışı ile maliyetlerin yükseldiği dönemde sektörün uzun vadeli dış borç çevirme rasyosu Eylül itibarıyla yüzde 69'a geriledi. 2020 içinse küresel beklentiler para politikalarının desteğiyle bir miktar daha olumlu. Büyümenin tekrar ivme kazanacağı 2020 yılında hem Türkiye'nin risk primindeki azalma hem de küresel düşük faiz ortamı uygun maliyetli dış kaynak yaratma açısından fayda sağlayacak."Denizbank'ta Sberbank'tan, Dubai'nin en büyük devlet bankası Emirates NBD'ye hisse geçişinin tamamlandığını kaydeden Hakan Ateş, "Aktiflerimiz 2019 yılının ilk dokuz ayında konsolide bazda 206.5 milyar TL'ye, konsolide müşteri mevduatımız 149.9 milyar TL'ye ve konsolide nakdi kredilerimiz 137.5 milyar TL'ye ulaştı. Toplamda 752 taneye ulaşan şube ağı ve son bir yılda yüzde 8.4 büyüme gösteren müşteri tabanı, bu artıştaki en önemli faktörler oldu" dedi.2020 yılında kredi büyümesinin TL odaklı bir büyüme sergilemesini beklediklerine değinen Ateş, "Nitekim kamu otoritesinin de bu konuda aldığı teşvik edici yönlendirmesi mevcut. Son iki yıldır ertelenmiş talep ve mevcut durumda faizlerin gerilemiş olduğu seviyeye bağlı olarak TL cinsi kredi büyümesi bireysel segmentlerde yoğunlaşma gösterecek. Gerek kapasite kullanımındaki artış ve gerekse de üretim seviyesindeki artışa bağlı olarak işletme kredileri de toplam kredi büyümesine destek verecek. Türk bankacılık sektörünün 2020 yılında kredi hacmini 500-600 milyar TL kadar artırabilecek bir potansiyeli barındırmakta olduğunu düşünüyoruz" dedi.