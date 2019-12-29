Beş yılda 6 bin istasyon dönüşecek

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Türkiye'nin otomobili projesi kapsamında ülke genelinde şarj istasyonu ağı da kurulacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, "2022'ye kadar akaryakıt istasyonlarını dönüştürmeye başlayacağız. 5 yılda toplam 5-6 bin istasyonun dönüşeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.Dönüşüm ile birlikte akaryakıt istasyonlarının "Enerji İkmal İstasyonu" olarak anılmasını istediklerini anlatan Aktaş, "İstasyonları birer yaşam alanı olarak planlayacağız. Şarj süresinin 45-50 dakika olacağı düşünüldüğünde istasyonlarda market, kafe gibi satış yerlerinin yanı sıra sınırsız internet bulunacak. Yeni istasyonların maliyeti 1 milyon dolar olur" dedi.