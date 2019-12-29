Beş yılda 6 bin istasyon dönüşecek

Türkiye'nin otomobili projesi kapsamında ülke genelinde şarj istasyonu ağı da kurulacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, "2022'ye kadar akaryakıt istasyonlarını dönüştürmeye başlayacağız. 5 yılda toplam 5-6 bin istasyonun dönüşeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.
MALİYETİ 1 MİLYON DOLAR
Dönüşüm ile birlikte akaryakıt istasyonlarının "Enerji İkmal İstasyonu" olarak anılmasını istediklerini anlatan Aktaş, "İstasyonları birer yaşam alanı olarak planlayacağız. Şarj süresinin 45-50 dakika olacağı düşünüldüğünde istasyonlarda market, kafe gibi satış yerlerinin yanı sıra sınırsız internet bulunacak. Yeni istasyonların maliyeti 1 milyon dolar olur" dedi.