‘Bu yürüyen bir bilgisayar’

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, bir haber kanalında yaptığı açıklamada merak edilen soruları yanıtladı. "Biz sadece bir otomobil üretmiyoruz, bu artık yürüyen bir bilgisayar" diyen Karakaş, "Çin'den 'Orada neler oluyor' mesajları aldım" açıklaması yaptı.Hedef kitlenin yalın ve prestijli bir otomobil görmek istediğini anlatan Karakaş, "Otomobilimiz elektrikli olduğu için aks mesafesini istediğimiz mesafede tutabiliyoruz. Tasarımımızda Batı'nın düz, Doğu'nun ise daha hareketli olan çizgilerini birleştirdik. Aracın ön tarafına bakıldığında kararlı fakat saldırgan olmayan bir otomobil olduğunu görüyoruz. Ön panelde lale figürü var. Aracın farları kararlı ve keskin hatlara sahip. İçinde kullanıcıyı saran ve güven veren bir tasarım görüyoruz. Dışarıdan yalın ve sade olan otomobilin içinde kullanıcıya yüksek teknoloji sunuyoruz. Euro NCAP testlerinde 5 yıldız alacağız" dedi.Karakaş, geçici olarak TOGG logosunu kullandıklarını, aracın markasının 2020'de belirleneceğini hatırlattı.ARACIN fiyatıyla ilgili şu anda bir rakam vermenin mümkün olmadığını anlatan Karakaş, "Fakat piyasa ile rekabetçi bir fiyatı olacağını söyleyebiliriz. Bu da en azından şimdilik fikir verecektir" dedi. Karakaş, yaz-kış, çarpışma gibi birçok test uygulayacaklarını belirtti.