Çiftçiye 425 milyon lira destek

BUGÜN NELER OLDU

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere 425.4 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı. Pakdemirli, "Ödemeler, 30 Aralık'a kadar çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacak" dedi. Buna göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon, biyolojik mücadele için 12 milyon, sertifikalı tohum kullanımı için 100.1 milyon, sertifikalı fidan için 13 milyon, hububat- baklagil için 148.5 milyon, kırsal kalkınma için 34 milyon, çiftlik muhasebe veri ağı için 3.5 milyon, patates siğili hastalığı için 8.6 milyon ödenecek.