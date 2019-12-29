Çözüm odaklı yaklaşımımızı sürdüreceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ekonomisinin 2019 yılı performansının, ekonomi yönetimlerinin piyasa düzenleyici ve denetleyici rolünün ne kadar önemli olduğuna dair çarpıcı bir örnek oluşturduğunun altını çizen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Ülkemiz mali altyapısını güçlendiren düzenlemeler ve kısa sürede hayata geçen yapısal tedbirlerle, 2019 yılında dışsal etkilere karşı daha dirençli hale gelmiştir. Güçlü bir koordinasyonla tamamlayıcı faaliyetler yürüten finansal kurumlarımızın, Yeni Ekonomi Programı'nda ortaya konan ortak hedefler etrafında kenetlenmesi başarılı sonuçları da beraberinde getirmiştir" dedi.Döviz kurunda oynaklığın azaldığı ve kurun spekülatif ataklara daha dirençli hale geldiği bu dönemde Türk Lirası'nda dengelenme ve istikrar sağlandığına işaret eden Osman Arslan, "Enflasyonda kalıcı bir iyileşme sağlanmasıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi yüzde 12 seviyesine gerilemiştir. Yine bu dönemde, ekim ayı verileriyle 12 aylık cari işlemler fazlasının 4.3 milyar dolara kadar yükselmesi ekonomideki tüm göstergelerin dengeli ve uyumlu bir şekilde işlediğini göstermektedir. Piyasalara 2020 yılı için güven veren bu veriler ekseninde, Yeni Ekonomi Programı'nda belirtilen değişim zamanı da başlamıştır" diye konuştu.Osman Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: "2019'da özellikle kamu bankalarının milli sorumluluk duygusuyla öncülük ettiği ve yurt içindeki yatırımcıları verimliliği yüksek projelerle katma değeri yüksek üretime teşvik eden İVME Finansman Paketi, Ekonomi Değer Kredisi ve İstihdam Odaklı İşletme Kredisi gibi yenilikçi paketlerin gördüğü talep, yurtiçindeki iyimser havayı daha da artırmıştır. Ticari kredilerin yanı sıra konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarında gerçekleştirdiğimiz indirimler piyasada biriken talebin karşılanmasına olumlu yansımıştır. 3. çeyrek sonunda yıllık bazda büyümeyi başaran Türkiye ekonomisi, 2020 yılı için belirlenen yüzde 5 büyüme hedefine ulaşacaktır."Bankacılık sektörünün, iş dünyasının rahat bir nefes almasını sağlayan uygulamalarının, 2020 yılında da firmaların talep ve beklentilerinin çözümüne katkı sağlayacığını kaydeden Arslan, "Sektörümüz bu hedeflere hizmet etmek üzere, başta nakdi krediler olmak üzere her alanda büyümeye devam edecektir. Halkbank olarak TL mevduatımızı artırmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.Osman Arslan, Halkbank'ın stratejisini şu sözlerle açıkladı: "Yeni Ekonomi Programı'nda belirlenen hedeflere bağlı olarak çalışacağımız yeni yılda, istihdam ve verimlilik odaklı projelere öncelik vereceğiz. Faaliyet alanında ülkemize sosyal ve ekonomik değer katan firmaların, hem mevcut yatırımlarını geliştirmesi hem de yeni yatırımlarla iş alanlarını zenginleştirmesi noktasında finansal imkânlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Üreten Türkiye'nin bankası Halkbank da başta esnaf, sanatkâr ve KOBİ'ler olmak üzere finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümü üretmek ve işletmelerin büyümesine katkı sağlamak üzere 2020 yılı hazırlıklarını tamamlamıştır. 2020 yılında, KOBİ Bankacılığı alanında yüzde 18'i aşan pazar payımızın, kademeli olarak daha da artacağına inanıyoruz. Piyasa koşullarını yakından izlemek, gelişen konjonktüre en uygun ürünleri geliştirmek üzere uzman ekibimizle yine çok çalışacağız. Halkbank'ın geleneksel üstün hizmet kalitesini korurken, bankacılığın en çağdaş uygulamalarını faaliyetlerimize uyarlamaya devam edeceğiz."