DEİK camiası 2023 hedeflerine kilitlendi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ekonomisinin, Ağustos 2018'de döviz kurlarında yaşanan dış kaynaklı müdahale ile sıkıntılı bir süreçten yara aldığını ancak ekonomi yönetiminin kararlı duruşu, hızlı önlemleri ve güçlü adımları sayesinde 2019'da yaraların çok büyük ölçüde sarıldığını söyledi.Ekonomimizde, bu yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin pozitife dönmesiyle yılı da Yeni Ekonomik Program'da hedeflendiği şekilde pozitif bir büyümeyle kapatmayı beklediklerini anlatan Olpak, "Enflasyonla mücadelede ve cari açıkta çok önemli bir aşama kat ettik. Ekonomik göstergelere uyumlu bir şekilde Merkez Bankası'nın politika faizinde 6 ayda toplam 1200 baz puanlık indirime gitmesi, Türk lirasındaki fiyat istikrarı ve piyasalardaki artan güven ortamı da, ekonomideki pozitif görünümün açık bir göstergesi" diye konuştu. Türkiye'nin yeniden büyüme patikasına girdiğini ve 2020 yılına dair daha umutlu ve daha pozitif bir tablo bulunduğunu vurgulayan Nail Olpak, şöyle devam etti: "Başka deyişle, beklenenden kısa süren sıkıntılı bir dönemin ardından, yeni yıla ait beklentilerimizin pozitif olduğu bir gerçek. Bu olumlu hava ile 2020 yılında Türkiye'deki yatırımların artmasını, istihdamın yükselmesini ve enflasyonda olumlu yönde gelişmemelerin yaşanmasını öngörüyoruz. Bankacılık sektörünün de en kısa sürede piyasa faizlerini ve kullanım şartlarını çok daha makul seviyelere çekmesini bekliyoruz. Çünkü, bu noktadan sonra Türk iş dünyasının asıl önünü açacak olan hamle, ucuz krediye hızla ulaşabilmektir. Bu çerçevede, 2020 yılını doğrudan etkileyecek 11. Kalkınma Planı ve Yeni Ekonomi Programı kapsamında atılacak adımları çok isabetli buluyoruz. Her alanda gelişmeyi öngören; sanayicinin, KOBİ'nin, esnafın, çiftçinin, çalışanların geleceğini temeline alan bu yaklaşım sayesinde, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına ivme kazandıracak güçlü adımlar gelmeye devam edecek. 2020 yılından itibaren maliyetlerin düşeceği ve vadelerin daha da uzayacağı bir döneme gireceğimizi düşünüyoruz." Cumhuriyetimizin 100. yılını işaret eden 2023 Vizyonu'nun Türkiye'nin küresel ticarette çok daha kabiliyetli olacağı ve dünyanın en güçlü ekonomileri arasında ilk 10'a girmeyi hedeflediği bir gelecek vaat ettiğinin altını çizen Olpak, şunları söyledi: "Kamu ve özel sektör iş birliğiyle, 2023 hedeflerine ulaşacağımıza inanıyoruz. Türkiye'nin geleceği ve stratejik hamlelerle kurgulanan sürdürülebilir hedefleri için hepimize görev düşüyor."Nail Olpak, 2020 yılında Türkiye ekonomisi için öngürülen yüzde 5'lik büyümenin yakalanabilir olduğunu vurgulayarak, dış ticarete, ihracata dayalı bir büyüme hedeflenirken, sanayi üretiminin lokomotif bir rol üstlenmesinin çok büyük bir önem taşıdığını belirtti. Olpak, "11. Kalkınma Planı kapsamında Türkiye'nin 2023 hedefleri de yeniden şekillendi. Plana göre, 2023 yılı hedeflerimizde enflasyonun yüzde 5 seviyesine inmesi, kişi başı milli gelirin 12 bin doları aşması bekleniyor. 2018 yılı itibariyle 784 milyar dolarlık bir hacme sahip olan Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 2023'te 1 trilyon 80 milyar dolara çıkması önemli bir eşik" Nail Olpak diye konuştu.DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin geleceği için dünyanın her yerinde "Ticari Diplomasi" misyonuyla durmadan çalıştıklarını vurgulayarak, "DEİK olarak, yarınları inşa etmek üzere 2023 hedeflerine odaklanmış durumdayız. DEİK olarak önümüzdeki dönemde de iktisadi aktivitemizi güçlendirecek, ülkemizin ve ekonomimizin menfaati yönünde atılacak her adımı desteklemeye ve her zamankinden büyük bir gayretle uluslararası arenada iş dünyamızın sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.