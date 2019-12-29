Emekli maaşı zammı için geri sayım! SSK ve Bağkur Emekli 2020 Ocak maaşı zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

Emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta hem asgari ücret hem de AGİ belli olmuştu. Bunun hemen ardından enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekleyen vatandaşlar, emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. 2020 enflasyon oranı tahminlerine göre emekli maaşı zammı oranı ve en düşük emekli maaşı miktarı da neredeyse kesinleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşına yapılacak zam oranları için en önemli etken ise, 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon verileri olacak.

OCAK 2020 EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon oranı projeksiyonuna göre tahmin edilen emekli maaşı zammı oranı ve SSK Bağ-Kur emekli maaşı miktarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri ve rakamlar!