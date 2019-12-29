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zammı için geri sayım! SSK ve Bağkur Emekli 2020 Ocak maaşı zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

ile ilgili haberleri yakından takip ediliyor. Asgari ücret zammının ardından vatandaşların gözü oranına çevrildi. Ocak 2020’de enflasyon oranı açıklandıktan sonra belirlenecek asgari ücret artış oranı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli, ‘2020 emekli maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Öte yandan emekli ikramiyesi kaç TL oldu sorusu da henüz yanıt bulmamışken, zam oranlarının tarihi en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Yılbaşına sayılı günler kala emekli maaşı zammı oranı ve enflasyona göre artış oranı ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 29.12.2019 08:36 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 08:38
Emekli maaşı zammı için geri sayım! SSK ve Bağkur Emekli 2020 Ocak maaşı zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

ile ilgili gelişmeleri emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta hem asgari ücret hem de AGİ belli olmuştu. Bunun hemen ardından enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekleyen vatandaşlar, emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. 2020 enflasyon oranı tahminlerine göre oranı ve en düşük emekli maaşı miktarı da neredeyse kesinleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşına yapılacak zam oranları için en önemli etken ise, 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon verileri olacak.

OCAK 2020 EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon oranı projeksiyonuna göre tahmin edilen emekli maaşı zammı oranı ve SSK Bağ-Kur emekli maaşı miktarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri ve rakamlar!

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Emekli maaşı zammı için geri sayım! SSK ve Bağkur Emekli 2020 Ocak maaşı zammı ne kadar ve kaç TL olacak?
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