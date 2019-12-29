Faiz düşüşü baskıyı kırdı

BUGÜN NELER OLDU

İnşaat sektöründe 2019 yılının faizlerin yörüngesinde geçtiğini söyleyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, yılın ilk yarısında yüksek mevduat faizlerinin, alternatif yatırım aracı olarak yatırım odaklı konut talebinin önüne set çektiğini belirtti. Mevduat faizine paralel olarak aylık bazda yüzde 2 seviyesinin üzerine çıkan konut kredi faizlerinin de yaşam amaçlı daire almak isteyenlerin talebini engellediğini söyleyen Durbakayım, şöyle konuştu: "Ancak yılın ikinci yarısından itibaren Merkez Bankası başta olmak üzere kamu bankalarının önderliğinde başlayan faiz müdahalesi, sektör üzerindeki baskıyı kırdı. Yaz aylarında ivme kazanan sektördeki konut satışları, yılın son çeyreğine hızlı bir yükselişle başladı. Toplam satışlar 1 milyon adedi geçerken, 2019'un geçen seneki 1 milyon 300 bin seviyelerine yakın bitirilebileceğinin sinyalini verdi. Düşük faiz ve maliyet artışlarının yansıtılmadığı fiyatlara rağmen arzu edilen satış rakamlarına ulaşılmamasının en önemli nedeni, sektöre olan güven katsayısının düşmesi olarak görüyoruz."2020'nin de yine faiz odaklı bir yıl olmasını beklediklerini belirten Durbakayım, "2019'dan farklı olarak bu kez sektörü ateşleyen düşük faizlerin etkisiyle geçmesini beklediğimiz yeni bir yılda, konut satışlarının 4-5 yıl önceki yüksek satış rakamlarının yaşandığı dönemlerdeki gibi olmasını bekliyoruz" dedi. 2020'de konut fiyatlarının 2019'daki seviyelerinden çok daha yukarıda olacağının sinyalini veren Durbakayım, "Yaklaşık 1.5 yıl boyunca konut üretim maliyetlerinde yaşanan artışları, devam eden projelerindeki fiyatlara yansıtmayan üreticiler, yeni projelerini kaçınılmaz olarak yüksek fiyatlarla satışa çıkacaktır" dedi.