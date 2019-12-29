Felaket tellallarına rağmen hedeflere ulaşacağız

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, hükümetin 2019'da aldığı ekonomik kararların ve 2020'de uygulayacağı politikaların Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sağlayacağını söyledi. Hükümetin gerekli tüm önlemleri aldığının görüldüğünü söyleyen ASO Başkanı Özdebir, "Ülke olarak geçen yıl yaz aylarında hep beraber yaşadığımız zor günlerin; son aylarda açıklanan bazı makroekonomik değişkenlerdeki iyileşme ile birlikte yavaş yavaş geride kaldığını söyleyebilmek hepimiz açısından mutluluk verici bir durumdur. Geçtiğimiz yıl kur şoku nedeniyle çok zor günler geçirdik. Gerek hükümetimizin uygulamaya koyduğu politikalar, gerekse millet olarak ortaya koyduğumuz kararlı duruş sayesinde, en azından bugün gelecek güzel günlerin hayalini kurabiliyoruz" dedi.Türkiye'nin söz konusu dönemden bu yana felaket tellalları tarafından dövizin anormal düzeyde artacağı söylemlerine, ekonomik açıdan ülkemizin artık toparlanamayacağı düşüncelerine ve ABD Başkanı'nın ekonomimize karşı savurduğu tehditlerine şahit olduğunu ancak Türk halkının bu sözlere kulak asmayarak yoluna devam edeceğini gösterdiğini vurgulayan Özdebir, "2023 hedeflerimizden bizi hiçbir gücün saptıramayacağını, hem içerde hem de dışarıda yer alan mihraklara karşı kanıtlamış durumdayız" diye konuştu. Özdebir, "Özellikle bu süreçte eleştiri oklarının hedefinde olan ekonomi yönetiminin ne kadar doğru ve yerinde kararlar aldıklarını bugün daha iyi anlamaktayız. Yapılan uluslararası araştırmalar da alınan bu kararların ülkemiz açısından ne kadar faydalı sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır. Alınan ekonomik kararlar bize 2020 yılının ülkemiz açısından büyümenin başlayacağı ve yeni bir atılım dönemi olacağını işaret etmektedir" dedi. Özdebir şöyle devam etti: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hedeflerimize her geçen gün biraz daha yaklaşmaktayız. Bu nedenle öncelikle 2020'de yüzde 5 büyüme, yüzde 8.5 enflasyon ve yüzde 11.8 işsizlik hedeflerimizi gerçekleştirmemizin büyük önemi vardır. Hükümetimiz bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için kararları almıştır. Faiz kararı, teşvikler ve finansman maliyetlerindeki düşüş, uluslararası araştırmaların sonuçlarıyla birleştiğinde bu hedeflerin gerçekleşmesinin çok da uzak olmadığını gösteriyor."