İlk evini alana teşvik gelmeli

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Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, durgun başlayan 2019 yılının ikinci yarısı ve son çeyreğinde, gayrimenkul sektöründe az da olsa bir toparlama gördüklerini belirtti. 2019 yılına KDV ve tapu harcı indirimi, devlet ilk kez ev alacaklara devlet katkısının ve kredi kullanım tavanın artırılması gibi teşvik ve avantajlarla başladıklarını hatırlatan Çelik, şunları söyledi: "Fakat konut kredi faiz oranlarının yüzde 1.5 seviyesinde olması müşterileri beklemeye itiyordu. Bu anlamda Ağustos başında Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı alması ve bunu düzenli şekilde uygulamaya devam etmesi ikinci yarıda satışları ciddi pozitif etkiledi. 2018 yılında 1 milyon 375 bin konut satılmışken, bu sene 1 milyon 250 bin rakamı yakalanacak gibi." Konut kredi faiz oranlarının yüzde 1 'in altında olduğu yıllarda konut satışlarının hep rekor kırdığını belirten Çelik, şunları söyledi: "Bu sene de faiz oranlarının yüzde 1'in altında seyretmesi ve konutun yatırım anlamında da fiyat baskısı kaynaklı oluşan cazibesi özellikle sıfır konut satışlarını ciddi artıracaktır."Çelik, "Faiz dinamiği dışında, özellikle ilk evini alacak olanlara getirilecek bir teşviğin de sektörü olumlu etkileyeceğini düşünüyorum" dedi. Diğer birçok sektörde olduğu gibi, gayrimenkul sektöründe de, markalaşmayı başaran şirketlerin 2023'te hem yurtiçinde hem de yur dışında proje sayılarını hızla artıracaklarını söyleyen Çelik, "Nef için 2023 gayrimenkulde ihracat dönemi olacak. Nef Global olarak bu konuda önemli fırsatları takip ediyoruz. Üç yıl içinde ciromuzun yaklaşık yüzde 25'inin yurtdışı projelerden geleceğini öngörüyoruz" diye konuştu.