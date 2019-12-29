İnanç turizmine odaklanmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Korkmaz, turizm sektörünün son iki yılda çok büyük başarılar elde ettiğini belirtti. 2023 için daha önce belirlenen 50 milyon turist hedefine bu yıl yaklaştıklarını söyleyen Korkmaz, "2020'de aşmayı planlıyoruz. 2023 için devletimiz turizmdeki hedeflerimizi revize etti. 75 milyon turist ve 65 milyar dolarlık gelir hedefliyoruz. Turizmciler olarak, bu rakamlara ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi. 2023 hedefleri için inanç turizminin daha fazla ön plana çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Korkmaz, şöyle konuştu: "İnanç turizmi açısından çok büyük değerlerimiz bulunuyor. Peygamberler şehri Şanlıurfa, İstanbul, Bursa, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin ve Bitlis gibi birçok kentimizde İslamiyet açısından büyük önem taşıyan kutsal mekanlara sahibiz. Müslüman dostu ülke pozisyonumuzu kuvvetlendirmeliyiz." Son yıllarda Müslüman turist sayısının çok arttığını aktaran Korkmaz, "2000'de 25 milyon Müslüman seyahat ederken, bu sayı 2018'de 140 milyona çıktı. 2020'de 160 milyonu aşması bekleniyor. Bundan yararlanmamız gerekli" diye konuştu.Kongre ve M.I.C.E sektörünün de gelir düzeyi yüksek bir turizm çeşidi olduğuna dikkat çeken Korkmaz, "Ülkemizin bu alandan daha çok yararlanması gerekiyor. Bu alandaki çalışmaları çok önemsiyor ve katkı sağlıyoruz. İstanbul'u yeniden kongre şehri yapma gayreti içindeyiz. 2023 hedeflerinde kongre turizmi önemli bir konumda olacak" ifadelerini kullandı. "Turizmde alternatifsiz tek ülkeyiz" diyen Korkmaz, şöyle devam etti: "Turizmin her çeşidi ülkemizde mevcut. Çeşitliliği kullanarak daha iyi seviyelere geleceğiz."Türkiye'nin turizmde şaha kalktığını belirten Korkmaz, şunları anlattı: "Bu yılın başında 2019'un rekorlar yılı olacağını söylemiştik. Bunda yanılmadık. Aynı şeyi 2020 için de şimdiden rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Önümüzdeki yıl özellikle kongre, kruvaziyer, sağlık, spor gibi alanlarda çok önemli atılımların gerçekleşeceğini öngörüyorum. İstanbul için de inşallah 20 milyona yakın yabancı turist hedefliyoruz. Çünkü İstanbul bunu fazlasıyla hak ediyor. Biz de İstanbul Turizm Derneği olarak şehrimizin marka değerine katkı yapacak her türlü çalışma içinde olacağız."Sektörün kişi sayısından ziyade gelirlere odaklanması gerektiğini belirten Korkmaz, "Bu amaçla doğru turizm politikaları üreterek gelir düzeyi yüksek grupları ülkemize çekmeliyiz" dedi. Bu kapsamda 2019'da kurulan Turizm Geliştirme Ajansı'nın (TGA) ciddi katkısı olacağına inandıklarını belirten Korkmaz, "Ayjansın ülke tanıtımını tek elden ve doğru pazarlara yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.