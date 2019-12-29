İşte yerli otomobilin avantajları ve merak edilen detaylar! TOGG yerli otomobil fiyatı, üretim yeri, ismi, özellikleri

Yerli otomobilin görücüye çıkmasının ardından "Yerli otomobil nerede üretilecek, ismi ve fiyatı ne, özellikleri neler?" gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İç dizaynı ve tasarımının yanı sıra duyurulan özellikleri ile oldukça beğeni toplayan ve ülke çapında heyecan yaratan gurur kaynağımız yerli otomobilin 2022 yılında yollarda olması planlanıyor. Diğer elektrikli araçlara göre daha hızlı şarj olması dolayısıyla yakıt maliyeti oldukça düşük. Elektrikli araçların piyasaya sürülmesinin ardından yurt genelinde şarj istasyonlarının sıklaştırılması planlıyor. Şimdiden büyük bir heyecan yaratan yerli otomobile ilişkin merak edilen detaylara Sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

YERLİ OTOMOBİLİN AVANTAJLARI

2022 yılında yollarda olacak yerli otomobil avantajlarıyla öne çıkıyor. Menzili 500 kilometre. Diğer elektrikli araçlara göre daha hızlı şarj oluyor. Yakıt maliyeti de oldukça düşük.

Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili, görünüşü ve özellikleriyle herkesi büyüledi. Yerli otomobil 300 ve 500 kilometre menzil sağlayan 2 farklı pil seçeneğine sahip.

YERLİ OTOMOBİL YAKIT TÜKETİMİ

Yerli otomobil diğer elektrikli araçlara göre daha hızlı şarj oluyor, yerli otomobilin deposu 30 dakikada doluyor ve 500 kilometre yol gidebiliyor. Aracın bataryasının dolum maliyeti ise sadece 60 lira. Benzinli bir araç dikkate alındığında 500 kilometre için yakıt maliyeti 350 liralara geleceği söylenebilir. Bu da önemli bir avantaj sağlamış oluyor.

PİL ÖMRÜ

Yerli araçların akü ömürleri de uzun. 8 yıl pil garantisi veriliyor. Gelişen teknoloji sayesinde de verimliliğini kaybetmiyor.

BAKIM MALİYETİ

Avantajları ile dikkat çeken yerli aracın bakım maliyeti de oldukça düşük. Benzinli ve dizel araçlardaki mekanizmaların bir çoğunun olmaması sebebiyle çok düşük bakım maliyetine sahip. Bu anlamda da avantajlı.

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