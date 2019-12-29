İstihdamın arttığı ve büyüyeceğimiz döneme giriyoruz

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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, Türkiye'nin yılbaşından bu yana küresel ticaret açısından çok hızlı güncellenen bir gündemi ve değişen pazar dengelerini tecrübe ettiğini, küresel ticaretin içerisinden geçtiği zorlu sürece rağmen ihracatta olumlu bir grafiğe imza atıldığını söyledi. Geçen bir yıl içerisinde ekonomi yönetimi tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı, İVME Finansman Paketi, 11. Kalkınma Planı ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi gibi plan ve paketlerin hepsinin odak noktasında ihracatın olduğunu vurgulayan Gülle, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan Güncellenmiş Yeni Ekonomi Programında, Türkiye'nin ihracat ile kalkınacağına özellikle vurgu yapıldı. Büyüme için belirlenen hedeflerin tamamı, neredeyse tamamen ihracata endeksli oluşturularak, Türkiye için yeni bir yol haritası çizildi. Bu yol haritası dahilinde, 2019 için 182, 2020 için 191 ve 2021 için 204 milyar dolar ihracat hedeflerimiz bulunuyor. İhracatçılar olarak, "Yeni Ekonomi Programı" ile çizilen yol haritasının, büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak, 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle, bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 14 seviyelerine çekmesi ile birlikte bankaların kredi maliyetlerine, piyasaların da fiyatlara bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşündüklerini belirten Gülle, "Bu sayede gerek yeni yatırımlar gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ve makine ve teçhizat alt yapımızdaki yenileme çalışmaları hız kazanacak. Dolayısıyla; yatırımların ihracata, istihdama, büyümeye döneceği bir 2020 bizleri bekliyor" dedi. Gülle, şöyle devam etti: "2001'de küresel ticaretten aldığı binde 51'lik oran ile en çok ihracat yapan 35. ülke olan, 2018'de binde 87 ile sırasını 31'liğe yükselten ülkemizi 2023'te binde 96 ile ilk 30 ülke arasına yükseltmek en büyük gayemiz. TİM olarak, bu hedefi tutturmanın ötesinde ihracatımızda bir sıçrama yapmak için daha fazla mesai harcıyoruz. Bu süreçte de gerek açıklanacak İhracat Ana Planı gerekse TİM çatısı altında hazırladığımız hedef pazar ve sektörel analizler ile ihracatın kılavuzluğunu üstlenmeye devam edeceğiz. TİM olarak, 2023 ihracat hedefimiz olan 226.6 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz."