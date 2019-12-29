Kaçak çakara 1.228 lira ceza kesilecek

BUGÜN NELER OLDU

2020'NIN trafik cezaları belli oldu. Cezalar yeni yılda yüzde 22.58 zamlı uygulanacak. 1 Ocak 2020'den itibaren en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 104 lira olarak kesilirken, en yüksek ceza ise 32 bin 719 lira olarak uygulanacak. Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullanan kişilere bin 228 lira ceza kesilecek. Yaya veya okul geçitlerinde yavaşlamayan ve yayalara öncelik vermeyenler 598 lirayla cezalandırılacak. Drift/spin atanlara 6 bin 141 lira, alkollü araç kullananlara bin 228 lira ceza kesilecek.