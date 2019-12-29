Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Kaçak çakara 1.228 lira ceza kesilecek

Kaçak çakara 1.228 lira ceza kesilecek

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Kaçak çakara 1.228 lira ceza kesilecek
2020'NIN trafik cezaları belli oldu. Cezalar yeni yılda yüzde 22.58 zamlı uygulanacak. 1 Ocak 2020'den itibaren en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 104 lira olarak kesilirken, en yüksek ceza ise 32 bin 719 lira olarak uygulanacak. Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullanan kişilere bin 228 lira ceza kesilecek. Yaya veya okul geçitlerinde yavaşlamayan ve yayalara öncelik vermeyenler 598 lirayla cezalandırılacak. Drift/spin atanlara 6 bin 141 lira, alkollü araç kullananlara bin 228 lira ceza kesilecek.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak çakara 1.228 lira ceza kesilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN