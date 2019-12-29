Kapasite kullanımı yüzde 84’ü aştı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu 2019'da birçok sektörde yaşanan olumsuzluklar dikkate alındığında hazır giyim endüstrisinin kapasitesini sonuna kadar kullanarak üretmeye devam ettiğini, sektörün kapasite kullanımında ve istihdamda rekor kırdığını söyledi. Bu yıl 18 milyar dolar sınırına yaklaşan ihracatla en iyi ikinci performansı göstererek ekonomik sürdürülebilirlik açısından yine ülkenin ihtiyaç duyduğu zamanda en güçlü desteği sağladığının altını çizen Karasu şu bilgileri verdi: "Yıllık 40 milyar dolarlık üretime imza atan sektörde Kasım 2019 itibarı ile kapasite kullanımı yüzde 84.4'e ulaştı. Birçok sektörde maalesef sorunlar yaşanırken ve kapasite kullanımları düşerken biz yatırım yapmayı sürdürdük. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre, hazır giyim firmalarımız 2019'da toplamda 1.5 milyar TL'lik yatırım için 297 teşvik belgesi aldı. Hazır giyim sektörü bu zor yılda da istihdama katkı vermeyi sürdürdü. İşsiz sayısının daha fazla artmasında frenleyici rol üstlendik. Aralık 2018'de 525 bin olan istihdamımız Eylül 2019'da 560 binin üzerine çıktı. Veriler istihdamımızı 9 ayda yüzde 6.7 arttırdığımız ortaya koyuyor."Ülke ekonomisi için stratejik önemini 2019'da bir kez daha gördükleri sektörde zor bir yılda yapılan 1.5 milyar TL'lik yatırımı yine de yeterli bulmadıklarını ifade eden Karasu, "Yurtdışından gelen siparişlerin yüzde 20'sini geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Mevcut fabrikalarımızın teknolojisini yenilememiz ve çok hızlı bir şekilde en son teknoloji ile üretim yapacak fabrikalar inşa etmemiz gerekiyor. Yatırım konusunda firmalarımızın iştahı var. Katma değerli üretimde, istihdamda, ihracatta öncü bir rol üstlenen hazır giyim ve konfeksiyonun 11. Kalkınma Planı'nda öncelikli sektörler arasına alınmamasını önemli bir eksiklik olarak görüyorum. Kamu otoritesinden beklentilerimizin karşılanması durumunda mevcut kapasitemizi çok kısa sürede en az yüzde 20 arttırabilir, yıllık üretimimizi 40 milyar dolardan 48-50 milyar dolara çıkarabiliriz" diye konuştu.Hazır giyim sektörü üretiminin ağırlıklı bölümünün İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illerde gerçekleştirildiğini, İstanbul ve çevresindeki üretim tesislerini yeni teknolojilere göre modernize etmeyi, buralardan boşa çıkacak olan ve halen atıl durumda bulunan makineleri de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine taşımak istediklerini dile getiren Karasu, "Uzun girişimlerimizin sonunda ikinci el makinelerin taşınması teşvik kapsamına alındı. İstediğimiz düzeyde olmamakla birlikte teşvikin pozitif katkılarını 2020'de göreceğimize inanıyorum" dedi.Anadolu'da yeni üretim üsleri inşa etmeyi hedeflediklerinin altını çizen Karasu, "Firmalarımız birçok bölge ilinde yatırım yaptı. Kurmak istediğimiz pilot proje üretim üssü için gerekecek nitelikli iş gücünü yetiştirme konusunda da yine biz sorumluluk üstleneceğiz" dedi. Sektörün güçlü altyapısıyla küresel ölçekte yeni markalar çıkarmaya en hazır ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Karasu, "Dünya moda endüstrisinin geleceğinde bugünden çok daha fazla söz sahibi olacağımıza ve TGSD'nin 2023 için koyduğu 25 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Sektörün kalite, hız, moda, sosyal sorumluluk ve çevreci üretim altyapısıyla rakiplerinden ayrıştığını kaydeden Karasu, "Bu güçlü altyapımızla küresel ölçekte yeni markalar çıkarmaya en hazır ülkeyiz. Dünya moda endüstrisinin geleceğinde daha fazla söz sahibi olacağımıza ve TGSD'nin 2023 için koyduğu 25 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.