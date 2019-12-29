Konuta talep artarak devam edecek

BUGÜN NELER OLDU

GYODER Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin gayrimenkulün her zaman gelişme potansiyeli olan bir sektör olduğunu ve Türkiye ekonomisine önemli destek sağladığını dile getirdi. Demografik nedenlerden dolayı yeni konut ihtiyacının sürdüğü Türkiye'de, konut arzı ile talebi yavaş yavaş dengelenmeye başladığını anlatan Yetgin, "Konuta talep, gerek nüfus artışı gerekse kentsel dönüşüm ve göçler nedeniyle artarak devam edecek" dedi. Ancak Türkiye'deki müteahhit sayısının 400 binin üzerine çıkması, yeterliliği olmayan firmaların inşaat sektörüne girmesi, hem vatandaşı hem de inşaat sektörünü olumsuz etkilediğinin altını çizen Yetgin, "Bu yıl sektörün gelişimi için hayata geçirilen Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik ile önemli bir adım atıldı. Toplam dokuz kategoride, ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklerle ilgili kriterlerle oluşturulan söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi çok önemli çünkü orta ve uzun vadede Türkiye'nin vizyonuna yakışır bir şekilde sektörün de regüle edilmesi lazım" dedi.Yetgin, yapılan regülasyonun işletilmesinin de gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "1 yılda yeni inşaat ruhsatlarının alımında yüzde 60'ın üzerinde azalma görüldü. Stoklar eriyor. Bugün yurtiçi gayrimenkul piyasasının talep yönü konjonktürel olarak düşük olsa dahi, 2020'de sektörün tekrar canlılık kazanacağı aşikâr. Çünkü kentsel dönüşüm ve temel ihtiyaçlardan dolayı Türkiye'deki konut talebi artmaya devam edecektir."