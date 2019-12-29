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Kredi kartına faiz indirimi geldi

Giriş Tarihi: 29.12.2019
MERKEZ Bankası tarafından Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranlarında değişikliğe gidildi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60'tan 1.40'a indirildi. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise yüzde 1.12 olarak belirlendi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.70, yabancı parada ise bu oran yüzde 1.42 oldu.
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Kredi kartına faiz indirimi geldi
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