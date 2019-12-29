Motivasyonumuz hızlı büyüme üzerine

BUGÜN NELER OLDU

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ- AD) Başkanı Abdurrahman Kaan, 2019 yılının hem küresel ekonomi hem de Türkiye ekonomisi açısından oldukça zor bir dönemeç olduğunu belirterek, alının kararlar ve Türkiye'nin taşıdığı potansiyler nedeniyle iş dünyasının 2020'de büyümeye odaklandığını söyledi. Kaan, geçtiğimiz süreçte ticaret savaşları, korumacı politikalar ve jeopolitik risklerden önemli ölçüde etkilenen küresel ekonomide, gerek büyüme oranlarının gerekse ticaret hadlerinin beklentilerin gerisinde kaldığını vurgulayarak, "Bu zorlu süreçte Türkiye ekonomisi ise, birçok uluslararası kuruluş tarafından yılın başında yapılan küçülme tahminlerine karşın ciddi bir direnç gösterdi ve beklentiler pozitif büyümeye revize edildi. Bu bağlamda yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla 2.3 ve 1.6 puan küçülen Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrek itibariyle toparlanma sürecini hızlandırdı ve yüzde 0.9 oranında büyümeyi başardı" diye konuştu. Kaan şöyle devam etti: "TCMB'nin yılın son toplantısında politika faizini yüzde 12 seviyesine çekmesi, reel sektör adına 2020 yılına yönelik ciddi bir motivasyon oldu. Bu kararının, iç tüketimle yatırım harcamalarına da olumlu yansıyacağını ve ekonomisinin büyüme hedefine zorlanmadan ulaşacağını düşünüyoruz. Türkiye, 2019'da ekonomik açıdan nispeten durgun bir dönem geçirse de, siyasi belirsizliklerin sona erdiği ve yapısal reformların hayata geçirildiği bir ortamda, avantajlı nüfus yapısı ve coğrafi konumu sayesinde, önemli iş fırsatları sunamaya devam etmiştir. Bu motivasyonlar girdiğimiz 2020 ve sonrasında ekonominin, hedeflenen yıllık yüzde 5'lik büyüme hızını yakalayacağını tahmin ediyoruz."