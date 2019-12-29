Oda fiyatlarında artışlar sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizm sektörünün hem doluluk hem de fiyatların yukarı yönlü seyretmesinin etkisiyle pozitif bir yılı geride bıraktığını söyledi. Türkiye'nin ortalama dolulukları da Ocak-Ekim 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artışla yüzde 68.5'e, oda fiyatları yüzde 11.2 artışla 79.5 euroya, oda gelirlerinin ise yüzde 14 artışla 54.1 euroya yükseldiğini anlatan Eresin, "İstanbul'da Ocak-Ekim 2019 dönemine doluluk oranı yüzde 4.5 artışla yüzde 71.8'den yüzde 75.1'de, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.2 artışla 82.7 eurodan 91.2 euroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.1 artışla 59.4 eurodan 68.4 euroya yükseldi" dedi. İstanbul doluluklarının hem aylık bazda hem de ilk 10 ayda ortalama üstünde olduğuna dikkat çeken Eresin, oda fiyatlarında Avrupa ortalamasının yaklaşık yüzde 20 gerisinde kaldığını aktardı. Eresin, "2020 yılına dair beklentilerimiz olumlu. Londra, Rimini, Barcelona, Cannes gibi yakın dönemde gerçekleştirilen son fuarlarda da 2020 yılının 2019 yılından daha iyi olacağının işaretlerini aldık" şeklinde konuştu.Gelir artırıcı enstrümanların ortaya konulması gerektiğini belirten Eresin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı. Gelir düzeyi yüksek kongre ve cruise turistinin geri dönüşünün sağlanması amacıyla atılan adımlar hızlandırılmalı. Kongre ve cruise turizminin yanı sıra Türkiye ve İstanbul'da kültürel etkinliklerin artması, inanç turizminin yaygınlaştırılması, kentin daha çok spor ve sanatla anılması, eğlence imkanlarının artması, gastronomi alanındaki gelişmeler nitelikli turisti şehrimize çekecektir. Türkiye'nin turizm gelirlerini artıracak en önemli unsurlar da bu olacaktır." 2020'de İstanbul'a ilgiyi çekecek etkinliklerin olacağını aktaran Eresin, "Örneğin Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da gerçekleştirilecek olması hem gelirler hem şehrin reklamı açısından konaklama sektörüne nefes aldıracak. En önemlisi de Avrupa pazarlarını harekete geçirici etkisi olacak. İstanbul'un yeniden cruise gemilerinin kapsama alanına sokacak gelişmeleri bekliyoruz. Kongreler konusunda, eski rakamlara dönüş açısından henüz alınacak çok yol var. MICE sektöründe ise talep alma noktasında bir hareket başladı."