Prontotour yurtdışına açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

TURIZM sektörü 2023 hedeflerine odaklanırken sektör oyuncuları da stratejilerini belirledi. Turizm sektörünün önde gelen oyuncularından Prontotour'un Başkanı Ali Onaran, 2023'te küresel bir turizm markası olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yeni bir yatırıma odaklandıklarını anlatan Onaran, "Uçak+otel paketimiz ile esnek seyahat modelleri geliştiriyoruz. Çağın gereği olan teknolojik ve dijital yatırımlara hız veriyoruz. Ürünlerimizi sadece Türk pazarında değil farklı pazarlarda da satmamızı kolaylaştıracak teknoloji konusundaki yatırımımız 2020'de devreye giriyor. Şimdi kullandığımız teknoloji altyapısı ile sadece Türkiye pazarına hizmet verebiliyorduk, oysa bu yeni teknoloji yatırımı ile ürünlerimizi yurtdışı pazarlarında satışa açabileceğiz. Prontotour global bir marka olacak" dedi.2019'un Prontotour açısından güzel bir yıl olduğunu anlatan Onaran, "Yılın son 6 ayında istikrarlı bir artış yakaladık. 2019 yılını ciro bazında yüzde 12-13 artışla kapatacağız" diye konuştu. Prontotour'un 2020'de çift haneli büyüme hedeflediğini aktaran Onaran, "Yurtiçi kültür turları departmanımızı büyütmeye devam ediyoruz. Bu alanda hedefimiz sektör liderliği. 2020'de kültür turlarında yüzde 80 gibi bir büyüme hedefi var. Uzman rehber kadromuz ve deneyimli acente gücümüzle teknoloji kanallarını da kullanarak pazarlama ve satışTGA'nın ciddi bir ivme kazandıracağını anlatan Onaran, şunları anlattı: "Tanıtımda 'ajans' modeli dünyada uygulanıyor. Pazarlamada dijitalleşme süreci yeni modeller de getirdi. Kurullarında özel sektörün ve birliklerden temsilcilerin olması çok sesli bir yapı olmasını sağladı. Zamanla taşlar yerine oturacak ve tanıtımda işlevsel bir kurum olacaktır. Bürokrasi ile vakit kaybetmeyen hızlı aksiyon alabilen bir yapı olursa sektörümüze ciddi bir ivme kazandıracağı kanısındayım."