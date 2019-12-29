Rekabetçi ve verimli üretime destek olduk

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Türkiye ekonomisinin 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9'luk yıllık büyüme ile üç çeyreklik daralma sürecinin ardından tekrar pozitif büyüme trendine döndüğünü belirten Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, iktisadi faaliyete ilişkin öncü göstergelerin yılın son çeyreğinde büyümenin daha da ivmelendiğine işaret ettiğini söyledi.2018 yılı haziran ayında 57 milyar dolara ulaşan yıllık cari açığın Ekim 2019 itibarıyla 4.3 milyar dolar cari fazlaya döndüğüne dikkat çeken Öztop, "Cari dengedeki önemli iyileşmede ithalattaki yavaşlamanın yanı sıra mal ve hizmet ihracatındaki artış eğilimi ve turizm sektöründeki canlanma etkili olmuştur. 11. Kalkınma Planında da bahsedildiği gibi teknolojide dışa bağımlığın azaltılması, sanayide yapısal dönüşümün sağlanması ve yüksek teknoloji yoğunluklu stratejik öneme sahip sektörlerde yerli üretimin desteklenmesi ile önümüzdeki yıllarda cari dengede kalıcı iyileşme sağlanacaktır" diye konuştu.2019-2023 dönemi için hazırlanan On Birinci Kalkınma Planı'nın, uzun vadeli bir perspektifle ülkenin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel bir yol haritası sunduğuna dikkat çeken Öztop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Plan döneminde ekonominin yapısı uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefleniyor. Bu doğrultudaki çalışmaların etkin bir aktörü olmayı hedefliyoruz. 2019 yılı bu doğrultuda çok çalıştığımız ve hızlı adımlar attığımız bir yıl oldu. Sektöre uzun vadeli yabancı para kaynağı sağladık. Yatırım bankacılığında bu yıl dünyada ilk örneğini oluşturduğumuz VDMK ihracı gibi sermaye piyasası ürünleri ve finansal danışmanlık hizmetleri, şirket birleşme ve satın alma danışmanlığı faaliyetlerimiz ile işletmelerin yurt içi ve yurt dışı fon kaynaklarına ulaşmalarında öncü rol üstleniyoruz. Kuruluşunu tamamladığımız Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında yer alan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu aracılığıyla teknoloji odaklı dinamik sektörleri ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında öncelikli sektörleri destekleyeceğiz." 2023 hedefleri için bir yol haritası olan On Birinci Kalkınma Planı'nda bankalarına özel görevler tanımlandığına dikkat çeken Öztop, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle uyumlu çalışarak istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime destek vermeye devam ettik. Bu yıl bizim için dönüşüm yılı oldu. Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda ihracatın artırılmasına, ekonominin büyümesine ve yerlileştirmeye yönelik yatırımları desteklemek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.