Sermaye piyasalarının ekonomiye katkısı art

BUGÜN NELER OLDU

Döviz kurlarında Ağustos 2018'de yaşanan olumsuzluğun, 2019'da alınan önlemlerle normal seyrine döndüğünü ifade eden Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Alp Keler, "Ekonomi yönetimimizce atılan adımların ardından Türkiye'nin risk priminde düşüş yaşanırken, enflasyon Eylül 2019'da 25 ay aradan sonra yeniden tek haneye geriledi. Bu ortamda piyasamız da olumlu performans sergiledi. Yüzde 30'lara yaklaşan faizler yüzde 12 civarına geriledi" dedi. Türkiye'de finans sistemi içerisinde sermaye piyasalarının yeterince gelişmediğini kaydeden Keler, "Sermaye piyasalarının uzun vadeli kaynak yapısıyla finansal istikrara katkısı olacaktır. Hükümetimizin sermaye piyasalarını büyütmek üzere çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu. Keler, sermaye piyalasarının dengelenme sürecindeki rolü ile ilgili olarak, "Sermaye piyasalarının, sunduğu uzun vadeli fon yapısı, düşük maliyetli kaynak yapısı, büyümenin olumlu etkisinden tüm yatırımcıların yararlanmasını sağlaması, şirketleri disipline ederek kurumsallaşma ve kayıt içinde olmaya yol açması gibi özellikleri ile, ülkemizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 2019 yılının bugüne dek 6 adet halka arzla şirketler 263 milyon TL kaynak sağlarken, yıl içinde bin 200'ü aşkın tahvil ihracı yapıldı. Kasım sonu itibarıyla şirketlerimiz tahvil ve bono ihraçlarıyla 90 milyar TL finansman sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.Sermaye piyasalarının reel sektöre sağlamış olduğu düşük maliyetli kaynakla ekonomideki dengelenmeye katkı sağladığını ifade eden Keler, "Finans kuruluşlarının TL cinsi faiz riskini yönetmesi amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde tasarlanan Türk lirası referans faiz oranı (TLREF) Haziran 2019'da Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaya başladı. Değişken faizli kredilerin önünü açan ve finansman maliyetinin düşüşüne katkı sağlayacak olan bu ürünü 2019 yılının en önemli kazanımlarından biri olarak görüyoruz. 2019 yılında Ağustos ayından Kasım sonuna kadar 29 adet ihraçla 12.4 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı TLREF'e dayalı olarak gerçekleştirildi" dedi. İstanbul'un küresel finans merkezleri arasındaki konumunu güçlendirmek üzere, en geç 2022 yılının başında açılması hedeflenen İstanbul Finans Merkezi'ni (İFM) hem sektör hem de ülkez açısından önemli bir fırsat olarak gördüklerine vurgu yapan Keler, "Uzun vadeli birikimlere imkân tanıyan farklı enstrümanların geliştirilmesiyle sermaye piyasalarımızın ekonomiye katkısını arttıracağına inanıyoruz" dedi.